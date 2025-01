Reservas Internacionales crecen $us 267 millones en 2024 y llegan a $us 1.976 millones hasta diciembre

El Banco Central de Bolivia (BCB) informó este jueves que las Reservas Internacional Netas (RIN) del país hasta el 31 de diciembre de 2024 alcanzan a $us 1.976 millones, una cifra superior en $us 267 millones a la reportada en diciembre de 2023, cuando las reservas llegaron a $us 1.709 millones.

Las reservas líquidas son cerca de 50 millones de dólares, y las de oro llegan a 22,5 toneladas.

Edwin Rojas, presidente interino del BCB, informó que la evolución del crecimiento de las reservas fueron “consecutivos” y “favorables”.

Dijo que la falta de aprobación de créditos en la Asamblea afectó la normal provisión de las divisas.

Señaló que als estadícticas muestran que a pesar de las dficultades externas, desde 2023 se logró estabilizar las RIN.

"Ya hemos superado esta fase de caída que se ha experimentado los último años", dijo.