Ganaderos suspenden reunión con Gobierno tras suspensión de exportación de carne

La Federación de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz) decidió este jueves suspender la reunión que tenía prevista con una comisión de Viceministros, tras la decisión gubernamental de suspender la exportación de carne hasta regular el precio en el mercado interno.

En ese marco, ha denunciado el "contrabando a la inversa" y la vigencia de guías que allanan la salida del país del producto por fronteras con problemas de control.

"Efectivamente iba a haber una reunión hoy a las 9:00 en la casa de los ganaderos, la cual nosotros suspendemos, porque creemos que no tiene sentido reunirnos y vamos a tener más bien una reunión en la CAO con los subsectores, con nuestra ente matriz para tomar decisiones y ver qué podemos hacer de aquí en adelante como productores", dijo el presidente de Fegasacruz, Walter Ruiz a Unitel.

Según Ruiz, la medida anunciada por el Gobierno "no es solamente un desincentivo al productor, también es un daño al país de no traer divisas, de no tener un mercado serio que ya teníamos comprometido".

"Hay algo irónico hoy, entiendo que hay representantes institucionales del Estado buscando mercado en otro país, queriendo aperturar más mercado, pero sin embargo estamos cerrando los que con mucho esfuerzo hemos conquistado hoy", dijo.

Ruiz enfatizó en que "es una medida irresponsable".

"La verdad que no nos sorprende. Ya estamos acostumbrado a que normalmente toman las decisiones antes de las reuniones y nos convocan a una reunión cuando la decisión está tomada", señaló.