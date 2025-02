Gobierno ratifica suspensión de exportación de carne y afirma que "no hay afectación grande" en el sector ganadero

El viceministro de Políticas de Industrialización, Luis Siles, afirmó este jueves que "no hay afectación grande" en el sector ganadero por la suspensión de exportación de carne, porque el sector seguirá vendiendo el producto en el mercado interno.

"Los ganaderos van a seguir vendiendo, pero ya no para exportación. El ganadero va a seguir vendiendo, ahora en el mercado nacional. Aquí no hay una afectación grande, no se les está prohibiendo la venta, solo queremos aumentar la oferta en el mercado nacional", dijo.

Lamentó que "había un incremento del 100% del precio del producto en el mercado nacional" y que las familias ya no podían acceder al alto costo de la carne.

"Se les advirtió que nos den muestras de rebaja (del precio) para que la población no sufra este incremento del 100% del 120%, en relación a la pulpa corriente. Si nos ponemos a hablar de otro tipo de carne se sufrió un incremento mucho mayor al 120%", aseveró.

Dijo que se tuvo varias reuniones con el sector y que no se cumplieron acuerdos.

"No fue una decisión intransigente, la semana pasada me reuní personalmente con el sector solicitando que reduzcan los precios. Aclaro que no se está suspendiendo las exportaciones, no se ha iniciado el proceso de exportación este año", dijo.

Por su parte, el presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Klaus Frerking, señaló que ni el 10% de lo que se produce se exporta y el precio lo regula el mercado con la oferta y la demanda. Dijo que la carne boliviana se está yendo a Perú y otros países vecinos.