YPFB y las empresas operadoras invertirán $us 703,7 MM en 2025

La inversión en el sector hidrocarburos en Bolivia alcanzará los $us 703,7 millones en 2025, con el 72% de los recursos destinados a exploración y explotación para reponer e incrementar reservas, según informó Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).

“Aproximadamente el 72% del monto total programado para 2025 se asignará a actividades de exploración y explotación”, destacó el presidente de YPFB, Armin Dorgathen.

El 28% restante se distribuirá en proyectos de redes de gas, transporte, industrialización, refinación, almacenamiento y comercialización. Del total de la inversión, YPFB Casa Matriz aportará el 45,35% ($us 319,14 millones), sus filiales y subsidiarias el 43,25% ($us 304,32 millones), y las empresas operadoras privadas el 11,40% ($us 80,24 millones). Entre estas últimas figuran YPF E&P Bolivia S.A., Petrobras Bolivia S.A., Repsol E&P Bolivia S.A., Matpetrol S.A., Vintage Petroleum Boliviana LTD., Total Energies EP Bolivie y Canadian Energy Enterprises S.R.L. Bolivia.

La inversión proyectada para 2025 será la más alta de los últimos cinco años, priorizando la perforación de pozos exploratorios como Bermejo-X46D, Yapucaiti-X1, Iñau-X3D, Vitiacua-X1, Remanso-X2 y Mayaya Centro-X2 y X3. Además, se realizarán estudios estratigráficos en Tomachi-X1 IE y Tomachi-X2 IE, así como actividades de sísmica en Tatarenda y explotación en Mamoré I y Surubí.

“Vamos a seguir trabajando en estos grandes proyectos que buscan megacampos, lo que permitirá revertir la tendencia en la curva de producción de gas”, dijo.