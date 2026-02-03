Enero cerró con un superávit Bs 2.300 millones por el fin de la subvención de los combustibles

El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Espinoza, informó ayer que enero cerró con un superávit fiscal de Bs 2.300 millones.

“Estamos cerrando enero con un superávit fiscal de Bs 2.300 millones. Para que se den una idea el mes de enero del año pasado habíamos cerrado enero con un déficit fiscal de Bs 664 millones”, precisó, según Unitel.

El ministro atribuyó este superávit al levantamiento de la subvención de combustibles, que provocó que el Gobierno gaste menos en la compra de estos carburantes.

Agregó que el país no vio un superávit de esta magnitud desde hace “mucho tiempo” pues se está hablando casi “de medio punto porcentual del Producto Interno Bruto (PIB)”.

Tipo de cambio

Espinoza indicó que el tipo de cambio apunta a una estabilización entre Bs 9 y 9,30. Aclaró que en adelante el Gobierno prevé unificar este año el tipo de cambio del dólar.

“Como digo, se va a unificar, eso esperemos que suceda durante este año. Normalmente este tipo de noticias no se adelantan, no se anuncian, no se dice ‘tal día vamos a hacer tal cosa’”, afirmó.

Riesgo país

El ministro Gabriel Espinoza aseguró ayer que Bolivia continuará mejorando su índice de riesgo país tras “prácticamente una década de tener continuas devaluaciones y degradaciones”.

“Hemos tenido una perspectiva positiva ¿Qué quiere decir esto?, que muy probablemente desde la perspectiva de los que evalúan riesgo a futuro nosotros vamos a seguir mejorando la calificación de riesgo en el país”, dijo.

Explicó que la tendencia de tener durante 10 años “continuas devaluaciones y degradaciones” en la calificación de riesgo país en enero de 2026 cambió. Es así que el primer mes del presente año, el índice de riesgo país de Bolivia descendió a menos de los 600 puntos básicos, lo cual es reflejo de la recuperación de la confianza en el país, afirmó.

El riesgo país se mide a partir del Indicador de Bonos de Mercados Emergentes y sube o baja a partir de lo que sucede con los precios de los bonos que emiten los Estados. Es calculado por JPMorgan y permite conocer la sobretasa que debe pagar un país si quiere emitir deuda, en comparación con la tasa libre de riesgo, que es del Tesoro estadounidense.