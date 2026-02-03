Gobierno culpa a la anterior gestión por el combustible de mala calidad

El Gobierno, mediante el Ministerio de Hidrocarburos, manifestó este martes que la anterior administración estatal tiene la culpa por el combustible de mala calidad reportado en algunas regiones del país.

De acuerdo con la explicación, residuos dejados por la anterior administración habrían afectado la mezcla de los carburantes importados recientemente.

"Aquí el culpable es la administración de la casa de la gestión pasada, porque ellos fueron los que compraron la gasolina de mala calidad. En ese sentido se establecerán aquí las culpas, se establecerá la investigación para ver los responsables sobre este tema y una vez conocidos los responsables se tomarán las siguientes acciones", dijo el ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli.

El presidente de YPFB, Yussef Akly, indicó que se han tomado dos semanas en hacer la investigación laboratorial para llegar a la conclusión. Dijo que se ha encontrado componentes de manganeso y goma.

Según explicó Akly, si bien en esta administración se están importando combustibles de calidad, la mezcla se realizaba en los tanques con residuos dejados por la anterior administración.

El ministro Medinaceli hizo comparación con lo que ocurre en una cocina donde se ha reutilizado el aceite. Señaló que se ha pasado a un aceite nuevo, pero lastimosamente el recipiente quedó con el reciclado del anterior.

De todas maneras, el presidente de YPFB aseguró que se han empezado a realizar los ajustes y ya no se tendrá ese problema.

Los choferes ya anunciaron que pedirán resarcimiento por los daños a los vehículos y que hayan responsables al respecto.