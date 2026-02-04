Gasolina de mala calidad: ¿El Gobierno no revisó los tanques de almacenamiento en tres meses?





Tras los reclamos generalizados por la mala calidad de la gasolina en el país, el Gobierno admitió que el carburante no cumple con los estándares y atribuyó la responsabilidad a la administración de Luis Arce, señalando que los nuevos volúmenes adquiridos se mezclaron con los residuos acumulados en los tanques de almacenamiento, los cuales contienen manganeso y goma.







"Es responsabilidad del Gobierno y de Yacimientos tomar las previsiones; no puedo creer que en tres meses no se hayan podido revisar los tanques de almacenamiento y certificar el producto que sale de las plantas, los tanques de almacenamiento, las refinerías y los propios surtidores", señaló Fernando Rodríguez, experto en hidrocarburos, en una entrevista con Correo del Sur Radio.







Rodríguez afirmó que le corresponde a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) presentar los certificados de salida de cada lote preparado en refinería, de los lotes importados y de los que se mezclan en almacenamiento. Esto, con el fin de brindar tranquilidad a los usuarios finales, quienes ahora sufren las consecuencias "sea por herencia o por ineficiencia", agregó.







El experto criticó la falta de acción del Gobierno frente a esta situación, recordando que, incluso antes de que Rodrigo Paz asumiera la presidencia, ya se habían reportado daños en vehículos debido a la mala calidad de los combustibles que ingresaban al país durante la crisis de desabastecimiento.







De acuerdo con el Decreto 4718 de 2022, cualquier lote de producto -ya sea gasolina, diésel, jetfuel, keroseno u otros- debe salir con un certificado que establezca las condiciones específicas, alineadas con las normas internacionales de la American Society for Testing and Materials (Sociedad Americana para Pruebas y Materiales).







En su interpretación, los controles deberían realizarse de forma periódica en los surtidores, tarea que debería ser responsabilidad de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH). Además, desde el Ministerio de Hidrocarburos se debe garantizar la calidad de cada lote distribuido, no sin antes haber realizado una revisión completa de los tanques de almacenamiento.







"No puede el Gobierno echarle la culpa al anterior Gobierno, por más que lo haya hecho pésimo, después de tres meses indicando que hay residuos en los tanques, es decir que no han hecho nada", señaló Rodríguez, quien también se cuestionó quién controla la calidad de los combustibles importados antes de ser distribuidos en los mercados.







