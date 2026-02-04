YPFB garantiza estándares de la gasolina mediante la verificación de mezclas en refinerías

El presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Yussef Akly, afirmó que los estándares de la gasolina para la venta al mercado está garantizada con una verificación de la mezcla en refinerías.

Explicó que YPFB asumió medidas "muy concretas" ante el "producto residual" - detectado en tanques de almacenaje tras una minuciosa pesquisa-, el cual afectó las propiedades de la gasolina que es importada y mezclada con etanol en el país.

"Estamos empezando a movilizar todo el producto importado (gasolina) más el producto nacional (etanol) a una unidad tan importante, como son las refinerías, para re chequear todas las mezclas", explicó en contacto con Bolivia Tv.

Según Akly, la gasolina importada era mezclada y almacenada en los tanques de las plantas de hidrocarburos de la empresa estatal y no en las refinerías que cuentan con la capacidad operativa.

La administración de YPFB de gestiones anteriores no utilizó las refinerías para realizar todas las revisiones y hacer "un doble chequeo de la calidad" del combustible, en este caso la gasolina Especial, pero a partir de ahora sí se lo hará.

En ese contexto, la autoridad de la estatal petrolera reiteró que la población boliviana debe tener la certeza de que el combustible que se distribuye cumple con los parámetros establecidos. "La calidad (de la gasolina) está garantizada", insistió.