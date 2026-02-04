YPFB halla “producto residual” en tanques de almacenaje que provoca daños a los vehículos

Ante la protesta de los conductores por el mal estado de la gasolina que adquieren a precio internacional, sin subvención, ayer, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) dijo que tras dos meses de indagación detectó que un “producto residual” en tanques de almacenaje de la gestión pasada que afectó la calidad de la gasolina que es importada y mezclada con etanol.

El presidente de YPFB, Yussef Akly, explicó que se realizó un análisis técnico en la cadena de abastecimiento en base a los estándares que se utilizan en la industria de los hidrocarburos.

Los controles de calidad a la gasolina importada y distribuida no presentaban novedades; sin embargo, luego en una investigación se identificó un “producto residual” en tanques de almacenaje con impurezas adicionales. “Estos otros componentes son el manganeso y la goma, que normalmente en un examen normal no se mapean, no se estudian, porque se hacen en otro tipo de laboratorios. Ese residual que venía de gestiones pasadas tenía ese componente”, dijo, según Abi.

Señaló que la gasolina de calidad con ese residuo es lo que afectaba en la mezcla con etanol, que tiene un nivel de octanaje para consumo, está arriba de 85 y 87 octanos y es la gasolina Especial o Plus. “Entonces hay una gran diferencia entre una gasolina, por supuesto, controlada por nosotros de calidad, que se mezclada con un etanol que tiene los estándares, pero se hacían en estos tanques”, detalló.