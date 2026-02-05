Ante las protestas por la “mala calidad”, YPFB reducirá la mezcla entre gasolina y etanol

Ante los reclamos de los choferes afectados por la “mala calidad” de la gasolina, el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Yussef Akly, afirmó ayer que la estatal reducirá la mezcla entre gasolina y etanol con la finalidad de dejar limpios los tanques en los que se detectó “producto residual” que afectó la calidad del combustible importado.

Los transportistas denuncian daños en sus motores debido a la acumulación de carbonilla por la mala calidad de los combustibles.

Según la explicación que les dan los mecánicos, la carbonilla es una sedimentación sólida compuesta por residuos de carbono que se producen cuando el combustible no se quema de manera adecuada. Con el tiempo este residuo se adhiere al motor, válvulas, cilindros, filtros y otras partes del motorizado.

Las protesta de los choferes se focalizaron ayer en La Paz, Oruro y Santa Cruz. Los mototaxistas bloquearon ayer el ingreso a Montero por la “mala calidad” del combustible que ahora se vende más caro por el fin de la subvención.

“Compañeros están un poquito molestos, porque realmente la gasolina está dañando rotundamente sus motores. Hay personas que le están destapando dos veces a la semana y son Bs 300 y 400”, dijo a Unitel el dirigente Yimmy Valdez. Ante esta situación el presidente de YPFB dijo: “Vamos a reducir la mezcla a nivel mínimo hasta que se pueda hacer esa limpieza del tanque”, detalló el presidente de la estatal petrolera.