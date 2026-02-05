Starlink brinda internet satelital y el ministro Zamora dice que es un aliado

La llegada de Starlink a Bolivia a través de una alianza con la empresa estatal Entel permitirá ampliar el servicio de internet a zonas de difícil acceso donde se tiene fibra óptica. En tanto, el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, dijo que la empresa estadounidense será una aliada y no una competencia.

La activista de derechos digitales e integrante de la Fundación Internet Bolivia, Eliana Quiroz, explicó ayer cuáles son las diferencia entre el servicio de internet satelital de la empresa estadounidense Starlink y las empresas de telecomunicaciones bolivianas.

“La principal diferencia es que es una forma de conectarse a internet diferente. Lo que tenemos hasta el momento, de una u otra forma con cualquiera de las empresas que están en el mercado, es que la oferta es conectarse a internet a través de la fibra óptica”, señaló a Urgente.bo.

En ese sentido, Quiroz explicó que, a diferencia del modelo de conexión de fibra óptica, a diferencia de la empresa estadounidense que ofrece conexión a internet mediante satélites de órbita baja.

“Hay otras empresas, no solo es Starlink, pero es la más conocida, ofrecen una conexión a internet a través de satélites de órbita baja, es decir, son satélites que están bastante cerca de la tierra. Eso permite que la conectividad pueda estar presente perfectamente en zonas alejadas”, aclaró.

La experta detalló que el problema de la conectividad tradicional es el alto costo de llevar físicamente la fibra óptica a lugares de difícil acceso. “Cuando tú llevas tendido de fibra óptica hasta un lugar de difícil acceso, es caro, porque tienes que tender físicamente fibra, tienes que poner postes o tienes que hacer un hueco por la tierra y tienes que tender la fibra. Por ejemplo, la zona alejada que quieres conectar digamos que viven 30 familias, el servicio podría ser excesivamente caro para esas familias, por lo que no van a pagar y por lo tanto no se hace ese tendido”, dijo.

Alianza

Zamora afirmó que Starlink no es una competencia para la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel) sino que es un socio estratégico para que el servicio de internet llegue a todos los bolivianos.

“Starlink es un servicio de internet satelital que complementa a los servicios de internet de otros operadores, en el caso de Entel se vuelve un socio estratégico”, remarcó en una entrevista con El Deber.

Zamora resaltó que tener a la compañía Starlink en el país “es un salto histórico hacia la modernidad” y se cumple con un compromiso del Gobierno nacional de integrar al territorio nacional.

Operación

Según la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT), Starlink ya opera en el país con una licencia experimental de seis meses.