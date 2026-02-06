Altoke: patrocinador oficial del Carnaval de Oruro

Redacción Central
Publicado el 06/02/2026 a las 16h50
Altoke, la solución digital de cobros y pagos por QR de BancoSol, participa como patrocinador oficial del Carnaval de Oruro, la festividad boliviana reconocida por la Unesco como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Esta colaboración se enmarca en el acuerdo institucional suscrito con la Asociación de Conjuntos del Folklore de Oruro (ACFO), vigente hasta 2031, y consolida la integración entre tecnología y tradición, reforzando el compromiso de BancoSol con los patrimonios culturales, la marca país y el desarrollo económico local, según una nota de prensa.

Con el lema “Las tradiciones se viven altoke”, BancoSol impulsa la tecnología de pagos digitales en el Carnaval, facilitando transacciones rápidas, simples y seguras, y fortaleciendo la dinámica y movimiento económico de la festividad, que beneficia a miles de negocios locales en rubros como artesanía, gastronomía, comercio, bordado y caretas, transporte, turismo y hotelería, entre otros.

“El Carnaval de Oruro es mucho más que una tradición: es un símbolo cultural y un espacio clave de desarrollo económico que moviliza la actividad a miles de emprendedores y emprendedoras, generando ingresos para miles de familias. Con altoke, incorporamos la tecnología de pagos digitales de manera natural para facilitar las ventas, fortaleciendo los patrimonios culturales y la economía local que gira en torno a esta celebración única”, señaló Verónica Gavilanes, gerente general de BancoSol.

El presidente de la Asociación de Conjuntos del Folklore de Oruro, Dr. Ángel Arancibia Murillo, manifestó: “Nos encontramos contentos y es una satisfacción suscribir esta alianza estratégica con esta importante entidad financiera, BancoSol, ya que de esta manera se contribuye de manera significativa al desarrollo institucional y sobre todo al engrandecimiento de la Obra Maestra, el Carnaval de Oruro”. Además, hizo hincapié que “este ejemplo motive a otras instituciones a seguir fortaleciendo su compromiso con el quehacer cultural de Bolivia”.

El Carnaval de Oruro, patrimonio vivo y motor económico

El Carnaval de Oruro, declarado en 2001 por la Unesco como Obra Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad, es una de las manifestaciones culturales más emblemáticas de Bolivia. La festividad integra expresiones religiosas, sociales y artísticas, y genera un significativo movimiento económico desde sus preparativos, que comienzan en septiembre. Cada año, miles de devotos promesantes participan en una peregrinación de más de tres kilómetros hacia la Basílica Menor de Nuestra Señora del Socavón, organizados en 52 conjuntos y 20 especialidades de danza.

