Empresarios de Cochabamba piden medidas de reactivación económica

La economía de Cochabamba encara la gestión 2026 condicionada por riesgos estructurales acumulados durante 2025, vinculados al ajuste del Producto Interno Bruto (PIB), a la contracción simultánea de sectores estratégicos, a las presiones externas sobre costos productivos y a un contexto nacional de crecimiento acotado, de acuerdo con el Reporte Empresarial 2025, presentado por la Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC).

Según el documento, el PIB departamental de Cochabamba en 2025 se estimó en USD 8.871 millones, registrando una variación de –1,21% respecto a la gestión anterior. El Valor Agregado Bruto (VAB) alcanzó USD 8.285 millones, equivalente al 93% del PIB, lo que evidencia que el ajuste económico se origina principalmente en el desempeño de la actividad productiva, con efectos directos sobre los sectores generadores de empleo y valor.

El principal riesgo identificado corresponde a la menor tracción de la demanda interna, asociada a la caída simultánea de sectores con alta incidencia en la estructura económica departamental. Durante 2025, la industria manufacturera (18% del PIB) registró una variación de –2,01%, el transporte y las comunicaciones (15%) –3,39%, la construcción (6%) –2,98% y el comercio (8%) –2,52%. Este comportamiento sectorial impacta sobre el encadenamiento productivo, la generación de empleo y la dinámica empresarial, configurando un entorno de ajuste con proyección hacia 2026.

Un segundo riesgo estructural se vincula al entorno externo y a la estructura de costos. El reporte señala que el saldo comercial nacional acumulado entre enero y noviembre de 2025 alcanzó un déficit de USD 472,12 millones, con una presión relevante proveniente de la categoría combustibles y lubricantes, que concentró un saldo negativo de USD 1.758,83 millones. Esta estructura incide directamente en los costos logísticos, el transporte, la producción industrial y la competitividad de las unidades productivas.

El tercer riesgo identificado corresponde a un crecimiento económico nacional acotado, resultado de la convergencia de estimaciones macroeconómicas hacia tasas moderadas, en un contexto de brecha frente a la meta de crecimiento establecida en el Programa Fiscal del Estado (PGE). Este escenario condiciona el margen de expansión económica, limita el impulso de la inversión y restringe la recuperación sectorial.

El Reporte Empresarial FEPC 2025 concluye que la gestión 2026 demandará medidas orientadas a la reactivación productiva, la reducción de presiones estructurales sobre costos y el fortalecimiento del clima de inversión y la formalidad empresarial, como condiciones para sostener la actividad económica regional.