Gasolina desestabilizada: Gobierno y mototaxistas cruceños firman acuerdo





Tras una larga reunión, la tarde de este lunes el Ministerio de Hidrocarburos, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y representantes "debidamente acreditados" del transporte en mototaxis firmaron un acuerdo de seis puntos para encarar la problemática generada por la venta de la "gasolina desestabilizada".







El acuerdo llega tras varios días de protestas y bloqueos del sector de los mototaxis por los daños que presuntamente ocasionó la gasolina "desestabilizada" a sus motorizados.







Por eso, el acuerdo señala que se en mesas de trabajo se analizarán soluciones por los daños causados al sector y se especifica que los mototaxistas se mantienen en estado de emergencia, pero levantando sus medidas de presión.







Conoce los seis puntos del acuerdo:







Calidad de los combustibles







YPFB ratifica su compromiso institucional de garantizar la calidad de los combustibles en toda la cadena logística de suministros a su cargo, conforme a la normativa técnica y regulatoria vigente". YPFB se compromete a emitir informes de manera periódica respecto a la calidad de los combustibles, con la finalidad de brindar mayor transparencia y confianza. Las partes acuerdan la creación de una comisión conjunta que inspeccionará instalaciones de YPFB para verificar los procesos relacionados con la calidad de la gasolina.







Mesas de trabajo sobre daños a motorizados







Las partes se comprometen a analizar y gestionar una solución respecto a los daños calificados por el sector de mototaxistas en sus motorizados. Para la cual se convocará y llevará a cabo mesas de trabajo con la participación de la aseguradora Unibienes, que se llevará a cabo el miércoles 11 de febrero en instalaciones de YPFB.







Gestiones ante la ANH y el B-Sisa







YPFB realizará gestiones ante la ANH para la revisión de los valores del B-Sisa, el registro necesario para la carga de combustibles, "dentro del marco de sus competencias".







Investigación e informe







YPFB se compromete a iniciar las acciones de investigación que correspondan con el fin de establecer la existencia de los responsables conforme a la normativa aplicable. El resultado será informado a los representantes del sector de mototaxis el martes 24 a horas 9







Medidas de presión y estado de emergencia







Mientras se desarrollen los procesos establecidos en el acta, los representantes del sector de mototaxistas se mantendrán en estado de emergencia y también se mantendrá en cuarto intermedio cualquier medida de presión.







Alcance del acta







Se deja establecido que el documento refleja la voluntad de diálogo y coordinación entre las partes, ni genera derechos u obligaciones adicionales a los expresamente consignadas en el presente documento.







Según explicación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), la distribución de la "gasolina desestabilizada" se debió a que en algunos tanques hubo "gasolina residual" correspondiente a adquisiciones anteriores, además de concentraciones superiores de goma y manganeso.







Entretanto, el presidente del Estado, Rodrigo Paz, denunció el viernes un sabotaje. "Hay un sabotaje en todo esto, porque un Estado de 20 años no se resuelve en tan corto plazo", indicó el mandatario luego de asistir a los actos de aniversario de la Cámara Nacional de Comercio.







Recordó que YPFB ha asumido acciones, ya que anteriormente su presidente, Yussef Akly, comunicó que 360 funcionarios fueron despedidos dentro de un proceso de "reestructuración" en la estatal petrolera.







Paz manifestó que "habrá más anuncios" sobre la "lacra", la "corrupción" y algunas "mafias internas" detectadas en estas instituciones estatales donde, según dijo, hay "gente que le está haciendo daño al país".







YPFB no descartó la mano negra de algún personal que afectó la operación de algunas de sus plantas.







"No descartamos nada. Algunos medios lo dicen y nosotros también lo estamos investigando y que puede haber inclusive mano negra en algunas situaciones puntuales. Eso es parte de la investigación. Vamos a actuar con todo el peso de la ley si es que identificamos también a estos actores que, de alguna manera, han afectado la operación de algunas plantas", manifestó Akly, titular de YPFB.







