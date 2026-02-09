Gasolina desestabilizada: Gobierno y mototaxistas cruceños firman acuerdo

Economía
OXÍGENO
Publicado el 09/02/2026 a las 17h43
ESCUCHA LA NOTICIA



Tras una larga reunión, la tarde de este lunes el Ministerio de Hidrocarburos, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y representantes "debidamente acreditados" del transporte en mototaxis firmaron un acuerdo de seis puntos para encarar la problemática generada por la venta de la "gasolina desestabilizada".



El acuerdo llega tras varios días de protestas y bloqueos del sector de los mototaxis por los daños que presuntamente ocasionó la gasolina "desestabilizada" a sus motorizados.



Por eso, el acuerdo señala que se en mesas de trabajo se analizarán soluciones por los daños causados al sector y se especifica que los mototaxistas se mantienen en estado de emergencia, pero levantando sus medidas de presión.



Conoce los seis puntos del acuerdo:



Calidad de los combustibles



YPFB ratifica su compromiso institucional de garantizar la calidad de los combustibles en toda la cadena logística de suministros a su cargo, conforme a la normativa técnica y regulatoria vigente". YPFB se compromete a emitir informes de manera periódica respecto a la calidad de los combustibles, con la finalidad de brindar mayor transparencia y confianza. Las partes acuerdan la creación de una comisión conjunta que inspeccionará instalaciones de YPFB para verificar los procesos relacionados con la calidad de la gasolina.



Mesas de trabajo sobre daños a motorizados



Las partes se comprometen a analizar y gestionar una solución respecto a los daños calificados por el sector de mototaxistas en sus motorizados. Para la cual se convocará y llevará a cabo mesas de trabajo con la participación de la aseguradora Unibienes, que se llevará a cabo el miércoles 11 de febrero en instalaciones de YPFB.



Gestiones ante la ANH y el B-Sisa



YPFB realizará gestiones ante la ANH para la revisión de los valores del B-Sisa, el registro necesario para la carga de combustibles, "dentro del marco de sus competencias".



Investigación e informe



YPFB se compromete a iniciar las acciones de investigación que correspondan con el fin de establecer la existencia de los responsables conforme a la normativa aplicable. El resultado será informado a los representantes del sector de mototaxis el martes 24 a horas 9



Medidas de presión y estado de emergencia



Mientras se desarrollen los procesos establecidos en el acta, los representantes del sector de mototaxistas se mantendrán en estado de emergencia y también se mantendrá en cuarto intermedio cualquier medida de presión.



Alcance del acta



Se deja establecido que el documento refleja la voluntad de diálogo y coordinación entre las partes, ni genera derechos u obligaciones adicionales a los expresamente consignadas en el presente documento.



Según explicación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), la distribución de la "gasolina desestabilizada" se debió a que en algunos tanques hubo "gasolina residual" correspondiente a adquisiciones anteriores, además de concentraciones superiores de goma y manganeso.



Entretanto, el presidente del Estado, Rodrigo Paz, denunció el viernes un sabotaje. "Hay un sabotaje en todo esto, porque un Estado de 20 años no se resuelve en tan corto plazo", indicó el mandatario luego de asistir a los actos de aniversario de la Cámara Nacional de Comercio.



Recordó que YPFB ha asumido acciones, ya que anteriormente su presidente, Yussef Akly, comunicó que 360 funcionarios fueron despedidos dentro de un proceso de "reestructuración" en la estatal petrolera.



Paz manifestó que "habrá más anuncios" sobre la "lacra", la "corrupción" y algunas "mafias internas" detectadas en estas instituciones estatales donde, según dijo, hay "gente que le está haciendo daño al país".



YPFB no descartó la mano negra de algún personal que afectó la operación de algunas de sus plantas.



"No descartamos nada. Algunos medios lo dicen y nosotros también lo estamos investigando y que puede haber inclusive mano negra en algunas situaciones puntuales. Eso es parte de la investigación. Vamos a actuar con todo el peso de la ley si es que identificamos también a estos actores que, de alguna manera, han afectado la operación de algunas plantas", manifestó Akly, titular de YPFB.



 

Tus comentarios

Lo más leído

1
Ángel Calcina, el artesano ‘amuleto’ de los presidentes de la Alasita 2026
2
¿Se puede tratar la depresión con ejercicio físico?
3
Paz promulga ley para arraigar a exautoridades por 90 días más
4
El puchero, una fusión de sabores y colores
5
Activan un seguro para perjudicados por mala gasolina; no darán dinero

Lo más compartido

1
Rodrigo Paz cumple tres meses de gestión con más de $us 8 000 millones en financiamiento internacional
2
Cuba se queda sin combustible para aviones
3
El Órgano Electoral avanza hacia su consolidación institucional y blindaje
4
UMOPAR y FELCN destruyen laboratorios y fábricas de droga en Villa Tunari
5
Carnaval con responsabilidad ante el riesgo de contagio de VIH e ITS

Más en Economía

09/02/2026
Las utilidades de la banca continúan en ascenso y logra cifra récord en 2025
“La banca nunca pierde”. Es un dicho popular que no se atribuye a nadie en particular, pero que permite reflejar el funcionamiento de las instituciones...
Ver más
09/02/2026
Activan un seguro para perjudicados por mala gasolina; no darán dinero
Desde esta semana se activará un seguro solidario de daño contra terceros, para atender los posibles perjuicios en vehículos que habrían sido afectados por la...
Ver más
Luego que el presidente Rodrigo Paz anunciara el 17 de diciembre el fin de la subvención a los combustibles se observó una paulatina disminución de la demanda en las estaciones de servicio y también...
Ver más
08/02/2026
El contrabando a la inversa del gas licuado reaviva el comercio en Perú
El ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, informó que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) activará un 'Seguro solidario' de daños contra terceros para atender a los...
Ver más
07/02/2026
Gobierno crea el “seguro solidario” para resarcir daños por la gasolina de mala calidad
Altoke, la solución digital de cobros y pagos por QR de BancoSol, participa como patrocinador oficial del Carnaval de Oruro, la festividad boliviana reconocida por la Unesco como Patrimonio Cultural...
Ver más
06/02/2026
Altoke: patrocinador oficial del Carnaval de Oruro
Funcionarios de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), con apoyo de la Policía, intervinieron este jueves un domicilio en la ciudad de El Alto, a la altura del Hospital Corea, por el presunto...
Ver más
06/02/2026
ANH y Policía decomisan garrafas de GLP en medio de resistencia vecinal
En Portada
09/02/2026 Economía
Gasolina desestabilizada: Gobierno y mototaxistas cruceños firman acuerdo
Tras una larga reunión, la tarde de este lunes el Ministerio de Hidrocarburos, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), la Agencia Nacional de...
vista
09/02/2026 Seguridad
Operativo ‘Tormenta II' en Villa Tunari concluye con incautación de casi una tonelada de cocaína
Se destruyeron dos grandes laboratorios de cristalización, nueve fábricas móviles, precursores químicos y una pista clandestina. Se estima una afectación al...
vista
09/02/2026 País
Sedes confirma primer deceso por chikunguña en Santa Cruz
El director del Servicio Departamental de Salud (Sedes) de Santa Cruz, Julio César Koca, confirmó este lunes el primer deceso por chikunguña en lo que va del...
vista
09/02/2026 País
YPFB no adjudicó el servicio para la provisión de inspección de calidad de hidrocarburos importados
Ante algunas publicaciones carentes de veracidad, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) informa que el 11 de diciembre de 2025, se publicó en la...
vista
09/02/2026 Seguridad
Viceministro descarta bases de la DEA en Bolivia y afirma que la ayuda será informativa y logística
El viceministro de Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano, informó que la cooperación con la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (...
vista
09/02/2026 País
Paz promulga ley para arraigar a exautoridades por 90 días más
El presidente Rodrigo Paz promulgó la Ley N.º 1709, que modifica la Ley N.º 1352 y amplía a seis meses la permanencia obligatoria en el territorio nacional de...
vista
Actualidad
Tras una larga reunión, la tarde de este lunes el Ministerio de Hidrocarburos, Yacimientos Petrolíferos Fiscales...
Ver más
09/02/2026 Economía
Gasolina desestabilizada: Gobierno y mototaxistas cruceños firman acuerdo
Se destruyeron dos grandes laboratorios de cristalización, nueve fábricas móviles, precursores químicos y una pista...
Ver más
09/02/2026 Seguridad
Operativo ‘Tormenta II' en Villa Tunari concluye con incautación de casi una tonelada de cocaína
La Cámara de Diputados incluyó, en su agenda semanal, el tratamiento de las leyes para eliminar el Impuesto a las...
Ver más
09/02/2026 País
Diputados agenda el tratamiento de las leyes para eliminar el Impuesto a las Grandes Fortunas y el ITF
El viceministro de Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano, informó que la cooperación con la Administración para el...
Ver más
09/02/2026 Seguridad
Viceministro descarta bases de la DEA en Bolivia y afirma que la ayuda será informativa y logística
Deportes
Miles de manifestantes recorrieron las calles de la norteña ciudad italiana de Milán este fin de semana, en protestas...
Ver más
09/02/2026 Multideportivo
Tensión en Milán tras protestas durante las Olimpiadas de Invierno
La carrera deportiva de Alejandro Chumacero fue meteórica, ascendente desde 2007 cuando debutó en el Tigre ante...
Ver más
09/02/2026 Fútbol
Chumacero, pasado y presente: “Hoy aconsejo, sueño con la selección y retirarme en el Tigre”
El equipo nacional de tenis logró mantenerse en el Grupo Mundial II de la Copa Davis tras ganar en los Play-Offs a...
Ver más
09/02/2026 Tenis
Copa Davis: Bolivia derrota a Barbados y logra permanecer en Grupo Mundial II
En un partido en el que pasó de todo y hasta hubo una interrupción del juego por cuatro minutos, como consecuencia de...
Ver más
08/02/2026 Fútbol
San Antonio elimina a Guabirá y clasifica a los cuartos de final
Doble Click
El cantante puertorriqueño Bad Bunny hizo mención de Bolivia durante una presentación en el medio tiempo del Super Bowl...
Ver más
09/02/2026 Música
Bad Bunny menciona a Bolivia durante el Halftime Show del Super Bowl 2026
Así fue descrito el espectáculo que ofreció Bad Bunny el domingo en el descanso intermedio del Super Bowl o Super Tazón...
Ver más
09/02/2026 Música
6 poderosos mensajes de Bad Bunny durante su actuación en el Super Bowl
En un partido desequilibrado, los Seattle Seahawks dominaron el Super Bowl del football americano, aplastando a los...
Ver más
09/02/2026 Espectáculos
Super Bowl, Bad Bunny triunfa y Donald Trump se ofusca
Esta semana está marcada por los festejos del Carnaval y, especialmente, por elJueves de Comadres. Hay espectáculos de...
Ver más
09/02/2026 Cultura
Cartelera: Danza, cine francés y un concierto en el Laredo