Gobierno y mototaxistas firman un acuerdo para activar seguro por la gasolina de mala calidad

El Ministerio de Hidrocarburos, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y representantes “debidamente acreditados” del transporte en mototaxis firmaron ayer un acuerdo de seis puntos para encarar la problemática generada por la venta de la “gasolina desestabilizada”.

El acuerdo contempla la conformación de comisiones para buscar soluciones y la aplicación de un seguro para el resarcimiento de daños.

El miércoles 11 de febrero los sectores se volverán a reunir con la participación de Unibienes para la activación del seguro solidario.

El acuerdo llega tras varios días de protestas y bloqueos del sector de los mototaxis.

El acta puntualiza que en mesas de trabajo se analizarán soluciones por los daños causados al sector y se especifica que los mototaxistas se mantienen en estado de emergencia, pero levantando sus medidas de presión.

Calidad

YPFB garantiza la calidad de los combustibles en toda la cadena logística de suministros a su cargo, conforme a la normativa técnica y regulatoria vigente”. YPFB se compromete a emitir informes de manera periódica respecto a la calidad de los combustibles, con la finalidad de brindar mayor transparencia y confianza. Las partes acuerdan la creación de una comisión conjunta que inspeccionará instalaciones de YPFB para verificar los procesos relacionados con la calidad.