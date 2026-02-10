YPFB descarta sobreprecio en compra de crudo y advierte acciones legales

Economía
ABI
Publicado el 10/02/2026 a las 21h48
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) rechazó las acusaciones de un supuesto sobreprecio en la compra de combustibles y advirtió que estas versiones buscan desviar la atención de los verdaderos casos de corrupción de gestiones pasadas. Anunció posibles acciones legales contra quienes difundan información falsa.

A través de un comunicado, la estatal lamentó que “versiones tendenciosas” pretendan dañar su reputación y aseguró que “durante la actual gestión, cada adquisición y contrato se realiza de forma responsable, transparente y legal”.

Respecto al proceso vinculado al suministro de crudo y condensado para el mercado interno, YPFB precisó que “se recibieron ofertas para las locaciones DAP Arica y DAP Pocitos, y que en ambos casos el menor precio comparado correspondió a la empresa Trafigura, sin que ello implique la firma de contratos”.

En esta línea, la empresa estatal advirtió que “no existe a la fecha ningún contrato firmado con la empresa Trafigura” y que el proceso se encuentra en revisión técnica, jurídica y documental, como ocurre con muchos otros procedimientos.

“Ante este hecho, que a todas luces busca distraer a la opinión pública sobre los verdaderos casos de corrupción de gestiones pasadas, YPFB deja constancia de que realizará todas las acciones legales para preservar la verdad, su buen nombre y los intereses de todos los bolivianos”, indica el comunicado.

