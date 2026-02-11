Conozca cómo acceder al seguro que se brindará por la gasolina desestabilizada

A partir de la próxima semana, los conductores que consideren que sus vehículos resultaron dañados por el uso de gasolina “desestabilizada” podrán acceder a un proceso de evaluación y reparación, a través del seguro de daño contra terceros que activará YPFB Logística, informó el Gobierno. La medida busca dar una respuesta técnica a los usuarios, garantizando transparencia y seguridad.

El Gobierno, en coordinación con YPFB, determinó activar un seguro de daño contra terceros para atender de manera responsable los casos de vehículos que hayan presentado fallas atribuidas al uso de gasolina desestabilizada.

El objetivo es proteger a los usuarios, brindar una solución técnica y ordenada, y garantizar que los daños comprobados sean atendidos sin afectar a los propietarios de los motorizados, según Abi.

Más datos

Los conductores deberán acudir a un taller autorizado, donde se realizará una evaluación técnica especializada para determinar el origen del daño.

Si se confirma la relación directa entre el combustible y la afectación, el seguro cubrirá el costo de la reparación, aplicándose directamente sobre el servicio mecánico.

El ministro de Hidrocarburos y Energías explicó que la cobertura será directa sobre el servicio mecánico, como ocurre en los procedimientos regulares de los seguros, garantizando un uso adecuado de los recursos.

Cada caso será evaluado de forma individual, bajo criterios técnicos especializados, lo que permitirá diferenciar a quienes realmente sufrieron un daño de eventuales intentos de aprovechamiento.

Cobertura

El alcance de la reparación dependerá del nivel de afectación, que puede variar desde el sistema de inyección hasta componentes del motor, según el diagnóstico técnico.

El presidente de YPFB, Youssef Akly, aseguró que el problema que afectó la calidad del combustible ya fue identificado y aislado, evitando nuevas afectaciones.

Según YPFB, el combustible que actualmente se comercializa cumple con los estándares de calidad, por lo que los conductores pueden cargar con tranquilidad.

Luego de la controversia por la distribución de combustible de mala calidad, el ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli explicó cuál es su hipótesis al respecto y apuntó al interior de YPFB Logística.

Según Medinaceli, en esa repartición de YPFB habría alguien que sabia lo que iba a ocurrir con el combustible y no hizo algo al respecto.

“Yo considero, la hipótesis acá es que el problema está en YPFB Logística, que hay una persona, un grupo de personas, que sabían que esto iba a pasar y no hicieron algo. Sabían que, aún dentro de las especificaciones del combustible, la mezcla iba a generar este problema”, declaró a Erbol.