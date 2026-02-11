Procurador anuncia Comisión de la Verdad II para investigar calidad del combustible
El procurador general del Estado, Hugo León La Faye, anunció este miércoles la conformación de la Comisión de la Verdad II, que estará encargada de investigar el proceso de adquisición y la calidad del combustible distribuido en el país.
“En el transcurso de hoy se enviarán las cartas correspondientes para que las cámaras de Diputados y Senadores acrediten a los miembros de la Comisión de la Verdad II”, informó la autoridad.
Explicó que, una vez acreditados sus integrantes, la comisión asumirá la investigación sobre la compra de combustibles y las posibles causas que habrían provocado contaminación en algunas estaciones de servicio.
León recordó que la medida ya fue anunciada por la Presidencia del Senado y que solo resta formalizar las acreditaciones para iniciar el trabajo.
Horas antes, el presidente del Senado, Diego Ávila, señaló que la Comisión de la Verdad debe estar a cargo de las indagaciones debido a que cuenta con especialistas en distintas áreas.
“Esa Comisión de la Verdad cuenta con expertos en diferentes áreas. Hemos puesto a su disposición auditores y la documentación que tenemos en el Parlamento para que las investigaciones vayan a fondo”, afirmó.
Ávila sugirió la conformación de una comisión “fuerte y representativa” que permita esclarecer las denuncias sobre presuntas irregularidades vinculadas a la adquisición y calidad de los combustibles.
“La Procuraduría está a la cabeza y lleva adelante un trabajo con dedicación y profundidad”, puntualizó.
Las declaraciones surgen tras cuestionamientos a la calidad de la gasolina y al proceso de adquisición de combustibles en el país.