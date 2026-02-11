Procurador anuncia Comisión de la Verdad II para investigar calidad del combustible

Economía
ABI
Publicado el 11/02/2026 a las 20h05
ESCUCHA LA NOTICIA

El procurador general del Estado, Hugo León La Faye, anunció este miércoles la conformación de la Comisión de la Verdad II, que estará encargada de investigar el proceso de adquisición y la calidad del combustible distribuido en el país.

“En el transcurso de hoy se enviarán las cartas correspondientes para que las cámaras de Diputados y Senadores acrediten a los miembros de la Comisión de la Verdad II”, informó la autoridad.

Explicó que, una vez acreditados sus integrantes, la comisión asumirá la investigación sobre la compra de combustibles y las posibles causas que habrían provocado contaminación en algunas estaciones de servicio.

León recordó que la medida ya fue anunciada por la Presidencia del Senado y que solo resta formalizar las acreditaciones para iniciar el trabajo.

Horas antes, el presidente del Senado, Diego Ávila, señaló que la Comisión de la Verdad debe estar a cargo de las indagaciones debido a que cuenta con especialistas en distintas áreas.

“Esa Comisión de la Verdad cuenta con expertos en diferentes áreas. Hemos puesto a su disposición auditores y la documentación que tenemos en el Parlamento para que las investigaciones vayan a fondo”, afirmó.

Ávila sugirió la conformación de una comisión “fuerte y representativa” que permita esclarecer las denuncias sobre presuntas irregularidades vinculadas a la adquisición y calidad de los combustibles.

“La Procuraduría está a la cabeza y lleva adelante un trabajo con dedicación y profundidad”, puntualizó.

Las declaraciones surgen tras cuestionamientos a la calidad de la gasolina y al proceso de adquisición de combustibles en el país.

Tus comentarios

Lo más compartido

1
Akly: El seguro solidario de daño contra terceros de YPFB Logística será ágil y no burocrático
2
Comunicado BNB
3
Transparencia Internacional: Venezuela es el tercer país más corrupto del mundo en 2025
4
¡No pague demás! Este es el precio límite de las graderías para el Carnaval de Oruro
5
Paz y Lara se saludan en la efeméride de Oruro, pese a distanciamiento

Más en Economía

11/02/2026
Presidente de YPFB inspecciona en surtidores calidad de los combustibles
El presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Yussef Akly Flores, realizó una visita técnica a la estación de servicio “Calacoto” de la...
Ver más
11/02/2026
ENDE realiza trabajos en línea viva en el Sistema Troncal de Interconexión
ENDE Transmisión, filial de la Empresa Nacional de Electricidad - ENDE Corporación, realizó trabajos de mantenimiento en la Línea de Transmisión 230 kV...
Ver más
La directora ejecutiva de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Margot Ayala, presentó hoy miércoles su renuncia al cargo luego de aproximadamente 100 días de gestión, en medio de...
Ver más
11/02/2026
Renuncia la directora de la ANH, Margot Ayala
A partir de la próxima semana, los conductores que consideren que sus vehículos resultaron dañados por el uso de gasolina “desestabilizada” podrán acceder a un proceso de evaluación y reparación, a...
Ver más
11/02/2026
Conozca cómo acceder al seguro que se brindará por la gasolina desestabilizada
El ministro de Hidrocarburos y Energías, Mauricio Medinaceli, señaló ayer que Bolivia importa actualmente el 90% de diésel y el 50% de gasolina debido al “mal manejo” del sector durante los últimos...
Ver más
11/02/2026
Medinaceli: Bolivia importa 90% de diésel y 50% de gasolina “por un mal manejo” en 20 años
El presidente ejecutivo de YPFB,Yussef Akly Flores, aclaró que el seguro solidario para daños contra terceros no entregará dinero en efectivo, sino que asumirá los costos de reparación. Destacó,...
Ver más
11/02/2026
Akly: El seguro solidario de daño contra terceros de YPFB Logística será ágil y no burocrático
En Portada
11/02/2026 País
Anuncian más de $us 50 millones para la reforma educativa en Bolivia
El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, anunció este miércoles que se destinarán más de 50 millones de dólares, financiados por la Corporación Andina de Fomento...
vista
11/02/2026 Economía
Procurador anuncia Comisión de la Verdad II para investigar calidad del combustible
El procurador general del Estado, Hugo León La Faye, anunció este miércoles la conformación de la Comisión de la Verdad II, que estará encargada de investigar...
vista
11/02/2026 Seguridad
Aprehenden a pastor peruano acusado de estupro tras abstenerse a declarar
El pastor peruano Marco Núñez del Arco fue aprehendido luego de presentarse a su audiencia de declaración por la presunta comisión del delito de estupro...
vista
11/02/2026 Economía
Renuncia la directora de la ANH, Margot Ayala
La directora ejecutiva de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Margot Ayala, presentó hoy miércoles su renuncia al cargo luego de aproximadamente 100...
vista
11/02/2026 Seguridad
Gobierno desmiente huelga de hambre de Laura Rojas en Palmasola
El Ministerio de Gobierno desmintió este miércoles que la exdiputada Laura Rojas haya iniciado una huelga de hambre en el Centro de Rehabilitación Palmasola,...
vista
11/02/2026 Economía
Akly: El seguro solidario de daño contra terceros de YPFB Logística será ágil y no burocrático
El presidente ejecutivo de YPFB,Yussef Akly Flores, aclaró que el seguro solidario para daños contra terceros no entregará dinero en efectivo, sino que asumirá...
vista
Actualidad
El presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Yussef Akly Flores, realizó una visita técnica a...
Ver más
11/02/2026 Economía
Presidente de YPFB inspecciona en surtidores calidad de los combustibles
El procurador general del Estado, Hugo León La Faye, anunció este miércoles la conformación de la Comisión de la Verdad...
Ver más
11/02/2026 Economía
Procurador anuncia Comisión de la Verdad II para investigar calidad del combustible
El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, anunció este miércoles que se destinarán más de 50 millones de dólares,...
Ver más
11/02/2026 País
Anuncian más de $us 50 millones para la reforma educativa en Bolivia
El pastor peruano Marco Núñez del Arco fue aprehendido luego de presentarse a su audiencia de declaración por la...
Ver más
11/02/2026 Seguridad
Aprehenden a pastor peruano acusado de estupro tras abstenerse a declarar
Deportes
Deportivo Táchira se clasificó a la fase 2 de la Copa Libertadores, le ganó en los penales a The Strongest (5-4) que...
Ver más
11/02/2026 Fútbol
El Tigre falló en los penales y Táchira se clasificó a la siguiente fase de la Copa Libertadores
De manera enfática y mediante un comunicado público, Wilstermann negó participación alguna en la presentación de un...
Ver más
11/02/2026 Fútbol
Wilstermann niega la presentación de un amparo en contra de la FBF
A través de sus historias en la red social Instagram, Marcelo Martins dejó un mensaje que acrecienta las posibilidades...
Ver más
10/02/2026 Fútbol
"Todo listo con el corazón del goleador": Martins pasa pruebas físicas ¿antes de viajar a Bolivia?
Se conoció mediante una carta que la FIFA y Conmebol alertan a la FBF que, si Wilstermann insiste en ir a la justicia...
Ver más
10/02/2026 Fútbol
FIFA y Conmebol: la FBF será suspendida si Wilstermann insiste en no descender por la vía ordinaria
Doble Click
Pintura, cerámica y una pieza de videoarte forman parte de la muestra Sallqa, exposición del artista boliviano Douglas...
Ver más
11/02/2026 Cultura
Exposición. Sallqa revalorizar la estética inca con arte contemporáneo
Tres largometrajes bolivianos aspiran a ser nominados como Mejor Película Iberoamericana de Ficción en los Premios...
Ver más
10/02/2026 Cultura
Películas. Tres bolivianas, preseleccionadas a los Platino
El cantante puertorriqueño Bad Bunny hizo mención de Bolivia durante una presentación en el medio tiempo del Super Bowl...
Ver más
09/02/2026 Música
Bad Bunny menciona a Bolivia durante el Halftime Show del Super Bowl 2026
Así fue descrito el espectáculo que ofreció Bad Bunny el domingo en el descanso intermedio del Super Bowl o Super Tazón...
Ver más
09/02/2026 Música
6 poderosos mensajes de Bad Bunny durante su actuación en el Super Bowl