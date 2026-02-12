Transportistas del trópico anuncian bloqueos desde el viernes por el combustible

El autotransporte libre y mototaxistas del Trópico de Cochabamba anunciaron que iniciarán un bloqueo de caminos desde las 0 horas de este viernes en rechazo a la "combustible basura" y exigiendo que el ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, y el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Yussef Akly, se hagan presentes en el lugar a entablar el diálogo sobre un resarcimiento por los problemas ocasionados a sus motorizados.



"El Ministro de Hidrocarburos debe hacerse presente aquí, el presidente de YPFB debe venir a solucionar este problema", reclamaron en un ampliado público realizado este jueves.



En ese sentido, primero se propuso que el bloqueo inicie a las 6 de la mañana del viernes, pero ante la insistencia de los asistentes se terminó inicie a partir de las 0 horas.



Además, exigieron que las autoridades se hagan presentes en el lugar. "Aquí vamos a esperar prestos a cualquier reunión", señalaron.



Además, advirtieron con la toma de la Planta de YPFB en Puerto Villarroel, hasta que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos y el Gobierno Nacional muestren "voluntad" de atender sus demandas, por los daños y perjuicios provocados por la "gasolina basura".



El Presidente de YPFB informó en las últimas horas que se estima en el 10 días se dé inicio a la compensación por los daños ocasionados por la gasolina "desestabilizada", que constará en el arreglo gratuito de los motorizados.



"Se ha establecido esta hoja de ruta, que en muy corto plazo, estimamos en los próximos 10 días, se establezca el mecanismo, la tecnología, los bancos y la logística que va a permitir hacer la compensación", aseveró.



Asimismo, señaló que ya se tiene definido los requisitos que se deberán cumplir para acceder a la compensación, información que se hará pública "en breve".



Según explicación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, la distribución de la "gasolina desestabilizada" se debió a que en algunos tanques hubo "gasolina residual" correspondiente a adquisiciones anteriores, además de concentraciones superiores de goma y manganeso.



