Índice de riesgo país de Bolivia cae a menos de 500 puntos en tres meses de gobierno de Paz

Economía
ABI
Publicado el 13/02/2026 a las 15h55
El índice de riesgo país de Bolivia continúa en descenso y este viernes se ubicó por debajo de los 500 puntos básicos, informó el ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinoza.



"Hoy Bolivia amaneció con menos de 500 puntos básicos de riesgo país, lo que refleja una alta confianza del sector externo", destacó la autoridad en un video publicado en sus redes sociales.



Espinoza señaló que la caída del indicador se produjo en apenas tres meses de gestión, un tiempo significativamente menor al registrado en países como Argentina, donde la disminución tomó más de dos años y medio de gobierno.



El ministro explicó que la reducción del riesgo país no solo evidencia la confianza de los mercados internacionales, sino también reconoce la labor del gobierno en la estabilidad económica del país.



El 28 de enero pasado, Espinoza reportó que el índice había bajado a menos de 600 puntos básicos y aseguró que el Estado Plurinacional continuará mejorando este indicador tras "prácticamente una década de continuas devaluaciones y degradaciones".



El riesgo país se calcula a partir del Indicador de Bonos de Mercados Emergentes (EMBI, por sus siglas en inglés) y refleja la sobretasa que un país debe pagar al emitir deuda en comparación con la tasa libre de riesgo, correspondiente a los bonos del Tesoro estadounidense. El índice es elaborado por JPMorgan y varía según los precios de los bonos soberanos en los mercados internacionales.

