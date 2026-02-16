Aprehenden a la exgerente de YPFB por presunto incumplimiento de deberes

La exgerente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Gabriela Delgadillo, fue aprehendida este lunes por presunto incumplimiento de deberes y usurpación de funciones, en el marco de las investigaciones vinculadas a la empresa estatal.

“Se ordena al investigador asignado al caso o por cualquier funcionario policial, dando estricto cumplimiento a resolución fiscal emanada en la presente fecha 13 del presente mes y año en curso aprehenda y conduzca a la ciudadana Gabriela Delgadillo Salazar”, se lee en la orden de aprehensión emitida por el Ministerio Público.

La exgerente de la estatal fue interceptada por efectivos policiales por inmediaciones del barrio Equipetrol, donde se encontraba realizando compras, según reportes de medios locales.



Tras ser aprehendida, Delgadillo fue conducida a las oficinas de la Dirección Especializada de Lucha Contra la Corrupción (Delcc), en la zona del Plan Tres Mil, de la ciudad de Santa Cruz.

Desde el Ministerio de la Presidencia indicaron: “Como Gobierno, reafirmamos con absoluta claridad que la lucha contra la corrupción no es un discurso, es una acción concreta. No protegemos a nadie. No encubrimos a nadie. Las investigaciones deben avanzar con independencia, transparencia y respeto al debido proceso”.

Asimismo, el Gobierno remarcó que se llegará “hasta las últimas consecuencias». “Cuando se trata de recursos del Estado y de la confianza del pueblo, no hay espacio para privilegios ni excepciones”, señalaron. Agregaron: “El país necesita instituciones firmes y decisiones responsables. Ese es el compromiso”.