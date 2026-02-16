Aprehenden a la exgerente de YPFB por presunto incumplimiento de deberes

Economía
ABI
Publicado el 16/02/2026 a las 16h16
ESCUCHA LA NOTICIA

La exgerente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Gabriela Delgadillo, fue aprehendida este lunes por presunto incumplimiento de deberes y usurpación de funciones, en el marco de las investigaciones vinculadas a la empresa estatal.

“Se ordena al investigador asignado al caso o por cualquier funcionario policial, dando estricto cumplimiento a resolución fiscal emanada en la presente fecha 13 del presente mes y año en curso aprehenda y conduzca a la ciudadana Gabriela Delgadillo Salazar”, se lee en la orden de aprehensión emitida por el Ministerio Público.

La exgerente de la estatal fue interceptada por efectivos policiales por inmediaciones del barrio Equipetrol, donde se encontraba realizando compras, según reportes de medios locales.

Tras ser aprehendida, Delgadillo fue conducida a las oficinas de la Dirección Especializada de Lucha Contra la Corrupción (Delcc), en la zona del Plan Tres Mil, de la ciudad de Santa Cruz.

Desde el Ministerio de la Presidencia indicaron: “Como Gobierno, reafirmamos con absoluta claridad que la lucha contra la corrupción no es un discurso, es una acción concreta. No protegemos a nadie. No encubrimos a nadie. Las investigaciones deben avanzar con independencia, transparencia y respeto al debido proceso”.

Asimismo, el Gobierno remarcó que se llegará “hasta las últimas consecuencias». “Cuando se trata de recursos del Estado y de la confianza del pueblo, no hay espacio para privilegios ni excepciones”, señalaron. Agregaron: “El país necesita instituciones firmes y decisiones responsables. Ese es el compromiso”.

Sobre el mismo tema
Tus comentarios

Lo más leído

1
Defensoría: Secuestro y tortura de periodista es una violación grave al ejercicio de la profesión
2
Homenaje a Lula abrió Carnaval de Río en medio de críticas
3
La terminal suspende salidas al occidente por derrumbe; ABC prevé reabrir el paso luego de mediodía
4
El TSE ratifica la habilitación de Manfred como candidato a la Alcaldía de Cochabamba
5
Aprehenden a la exgerente de YPFB por presunto incumplimiento de deberes

Lo más compartido

1
Calificación de riesgo país de Bolivia desciende por segunda vez en poco más de 2 semanas
2
Denuncian secuestro e intento de asesinato contra periodista en El Alto: "Le cortaron la lengua"
3
Paz destaca que el Carnaval de Bolivia impacta al mundo y logra niveles récords de turistas
4
Luto en la música boliviana: fallece el talentoso cantante Leo Rosas
5
Ministro Oviedo condena agresión a periodista y reafirma garantías para el ejercicio periodístico

Más en Economía

16/02/2026
Paz destaca que el Carnaval de Bolivia impacta al mundo y logra niveles récords de turistas
El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, destacó este lunes que el Carnaval en el país despertó un interés “extraordinario” en el extranjero y logró niveles...
Ver más
16/02/2026
Habilitan paso provisional en la vía Oruro–Cochabamba tras trabajos por derrumbe
La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) informó que, luego de un intenso trabajo, se liberó una vía para la circulación vehicular provisional en el...
Ver más
El índice de riesgo país de Bolivia continúa en descenso y este viernes se ubicó por debajo de los 500 puntos básicos, informó el ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinoza.
Ver más
13/02/2026
Índice de riesgo país de Bolivia cae a menos de 500 puntos en tres meses de gobierno de Paz
Tras detectarse el origen de la gasolina de mala calidad, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) cumplió ayer con el precintado de un tanque de almacenamiento de la empresa YPFB Logística en la...
Ver más
13/02/2026
Precintan tanque que contenía combustible desestabilizado e YPFB garantiza la provisión
El autotransporte libre y mototaxistas del Trópico de Cochabamba anunciaron que iniciarán un bloqueo de caminos desde las 0 horas de este viernes en rechazo a la "combustible basura" y exigiendo que...
Ver más
12/02/2026
Transportistas del trópico anuncian bloqueos desde el viernes por el combustible
La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) cumplió este jueves con el precintado de un tanque de almacenamiento de la empresa YPFB Logística en la Planta Palmasola, en la ciudad de Santa Cruz de la...
Ver más
12/02/2026
Precintan tanque de almacenamiento que contenía combustible fuera de especificaciones
En Portada
16/02/2026 Economía
Paz destaca que el Carnaval de Bolivia impacta al mundo y logra niveles récords de turistas
El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, destacó este lunes que el Carnaval en el país despertó un interés “extraordinario” en el extranjero y logró niveles...
vista
16/02/2026 Música
Entre mariachis y rosas, familiares y amigos dieron el último adiós a Leo
Entre lágrimas, abrazos y canciones, familiares y amigos dieron este lunes el último adiós a Leo Rosas, el joven artista que conquistó escenarios...
vista
16/02/2026 Economía
Aprehenden a la exgerente de YPFB por presunto incumplimiento de deberes
La exgerente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Gabriela Delgadillo, fue aprehendida este lunes por presunto incumplimiento de deberes y...
vista
16/02/2026 Economía
Habilitan paso provisional en la vía Oruro–Cochabamba tras trabajos por derrumbe
La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) informó que, luego de un intenso trabajo, se liberó una vía para la circulación vehicular provisional en el...
vista
16/02/2026 País
El TSE ratifica la habilitación de Manfred como candidato a la Alcaldía de Cochabamba
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) publicó ayer la lista oficial de los candidatos habilitados para las elecciones subnacionales del próximo 22 de marzo y...
vista
16/02/2026 País
Fallece Antonio Sánchez de Lozada, hermano del expresidente "Goni"
Antonio Sánchez de Lozada, hermano del expresidente Gonzalo Sánches de Lozada, murió este lunes, a las 07.00.
vista
Actualidad
El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, destacó este lunes que el Carnaval en el país despertó un interés “...
Ver más
16/02/2026 Economía
Paz destaca que el Carnaval de Bolivia impacta al mundo y logra niveles récords de turistas
Antonio Sánchez de Lozada, hermano del expresidente Gonzalo Sánches de Lozada, murió este lunes, a las 07.00.
Ver más
16/02/2026 País
Fallece Antonio Sánchez de Lozada, hermano del expresidente "Goni"
La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) informó que, luego de un intenso trabajo, se liberó una vía para la...
Ver más
16/02/2026 Economía
Habilitan paso provisional en la vía Oruro–Cochabamba tras trabajos por derrumbe
La exgerente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Gabriela Delgadillo, fue aprehendida este lunes...
Ver más
16/02/2026 Economía
Aprehenden a la exgerente de YPFB por presunto incumplimiento de deberes
Deportes
Con profundo pesar se expresaron, este domnigo, las más sinceras condolencias al exjugador de fútbol Daniel Vaca y a su...
Ver más
15/02/2026 Fútbol
Fallece la esposa del exjugador de fútbol Daniel Vaca
El estadio Tahuichi Aguilera vibró con la presentación oficial de Marcelo Martins, quien recibió la camiseta del club...
Ver más
14/02/2026 Fútbol
Oriente presentó a Marcelo Martins frente a toda su hinchada en el estadio Tahuichi Aguilera
Luego de que Wilstermann presentó un recurso de nulidad al amparo constitucional presentado por dos particulares en...
Ver más
13/02/2026 Fútbol
Dos particulares, no socios de Wilster, desisten del amparo contra de la FBF
Del 16 al 21 en Asunción, Paraguay, se reunirán en competencia 262 deportistas que representarán a 11 países para...
Ver más
13/02/2026 Multideportivo
Selección boliviana participará en el Sudamericano de Squash con 21 deportistas
Doble Click
Entre lágrimas, abrazos y canciones, familiares y amigos dieron este lunes el último adiós a Leo Rosas, el joven...
Ver más
16/02/2026 Música
Entre mariachis y rosas, familiares y amigos dieron el último adiós a Leo
El actor estadounidense Robert Duvall, quien interpretó al elegante abogado de la mafia en "El Padrino" y brilló en el...
Ver más
16/02/2026 Cine
A los 95 años muere el reconocido actor Robert Duvall
Tras confirmarse el fallecimiento https://www.lostiempos.com/node/add/noticia#undefinedeste domingo del artista y...
Ver más
15/02/2026 Música
"Estaba con tratamiento": Familiares de Leo Rosas afirman que el artista sufría depresión
El ámbito cultural boliviano atraviesa horas de profundo pesar tras confirmarse el fallecimiento de dos reconocidas...
Ver más
15/02/2026 Música
Fallece "Gordito" Castañón, figura destacada de la música boliviana