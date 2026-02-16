Paz destaca que el Carnaval de Bolivia impacta al mundo y logra niveles récords de turistas

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, destacó este lunes que el Carnaval en el país despertó un interés “extraordinario” en el extranjero y logró niveles récords de turistas.

“Hemos llegado a niveles récords en el exterior, (…). hemos tenido un impacto internacional extraordinario”, resaltó el mandatario durante su participación del Lunes de Chamuyada, o mojazón, en la Chura Tarija.

Junto con su familia, el jefe de Estado participó de los carnavales en Oruro, Santa Cruz y Tarija. En esta tercera ciudad realzó la importancia del lunes de Chamuyada y el martes de albahaca.

“Celebrando nuestras tradiciones y la unidad de nuestro pueblo en el Carnaval de Tarija. Gracias a todos por este recibimiento tan especial. El agua y la alegría nos unen en esta fiesta que es orgullo de todos los bolivianos”, posteó Paz en sus redes sociales.