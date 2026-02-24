Gobierno: el resarcimiento por la gasolina desestabilizada se activará a partir del viernes

Ante las medidas de presión que asumieron los transportistas en La Paz por la gasolina desestabilizada, el Ministerio de Hidrocarburos dijo que publicará hasta este viernes la línea en WhatsApp para que los afectados hagan la denuncia y gestionen de manera digital el trámite para el resarcimiento, informó el dirigente de transporte, Limbert Tancara.

“En la reunión se ha establecido que hasta el día viernes de esta semana ya se van a publicar los talleres establecidos y también el número de WhatsApp donde todos los que han sido afectados van a poder hacer la denuncia”, explicó a radio Panamericana.

Autoridades del Ministerio de Hidrocarburos y la dirigencia del transporte se reunieron en la ciudad de La Paz para tratar el tema del resarcimiento de daños por la gasolina desestabilizada y otras demandas, tras que el sector se replegó del punto de bloqueo instalado en el centro paceño.

Tancara indicó que en la reunión las autoridades les indicaron que los afectados deben gestionar el trámite llenando un formulario digital y presentando la documentación, como el RUAT.

Quienes no tengan el RUAT a su nombre pueden presentar el documento de compraventa o un poder del vehículo y número de cuenta en el banco. Tras presentar esos requisitos, se hará el desembolso en 48 horas. Se solicitó que se abra una oficina en la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), para la atención personal de los choferes afectados.