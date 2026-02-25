Ejecutivo de YPFB constata que “no es fácil despedir” a sus funcionarios

Economía
ERBOL
Publicado el 25/02/2026 a las 18h15
Si bien reconoció que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) ha sido una “institución totalmente cooptada por una anterior gestión”, el gerente de Contrataciones de la estatal petrolera, Jorge Roca, explicó que no es fácil proceder el cambio de personal y despidos, puesto que los funcionarios están protegidos por la Ley General del Trabajo.

Indicó que las intervenciones actuales en lo que respecta al personal se realizan de a poco, porque también existe personal bueno, aunque  hubo sospechas de sabotaje en la empresa estatal.

“No es fácil tampoco despedir a la gente, todos están bajo la Ley General del Trabajo, entonces los cambios se van a ir dando, ya se están dando, solo que nos está costando, nos está costando bastante”, sostuvo este miércoles el ejecutivo.

No obstante, estimó que en el transcurso de los próximos meses se podrá contar con más gente proba y técnica.

La actual Ley General del Trabajo cuenta con cláusulas que protegen el empleo de trabajadores con contratos de tiempo indefinido, en previsión de despidos que podrían ser injustificados, garantizando sus beneficios sociales. El Gobierno ya anunció su intención de “modernizar” la norma, pero la Central Obrera Boliviana defiende la ley.

El ejecutivo de YPFB señaló también que se han quitado los asignaciones de sueldo a dirigentes en comisión. “Ahorita nosotros podemos garantizar que gente está ganando su sueldo que percibe conforme a su cargo”, indicó.

