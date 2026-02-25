YPFB, ANH y mototaxistas definen compensaciones para impactos

Después de un intercambio de criterios técnicos, personal de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y representantes del sector de mototaxistas, definieron este martes compensaciones para impactos leves, medios y graves.

Las federaciones deberán presentar todas sus carpetas hasta el viernes 27 de febrero de 2026, las cuales serán objeto de revisión individual dentro de los 30 días siguientes, a efectos de confirmar la existencia del siniestro.

Una vez concluida la revisión y confirmación correspondiente, se procederá a efectivizar la compensación en el plazo más breve posible, conforme a los procedimientos aplicables.

Estos acuerdos están contemplados en el acta de avance de la segunda mesa técnica de trabajo que fue suscrita por personal de YPFB, la ANH, y representantes del Comité Pro Santa Cruz y del sector de mototaxistas debidamente acreditados.

Asimismo, se presentó la empresa de seguros Unibienes , junto con la Ajustadora designada, quienes expusieron los criterios técnicos utilizados para determinar la compensación a vehículos automotores que posiblemente hubieran sufrido algún tipo de daño.

En la reunión sostenida, la estatal petrolera realizó una presentación sobre el origen que habría causado la desestabilización de la gasolina.