Impulsan infraestructura turística en el Salar de Uyuni con apoyo de la CAF

Bolivia relanzó la última semana el turismo del Salar de Uyuni y las Lagunas de Colores mediante el anuncio de la construcción de un Hotel Boutique Escuela y varios restaurantes turísticos, proyectos estratégicos apoyados por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF). La presentación se realizó en el marco de la visita oficial del presidente de la CAF, Sergio Díaz-Granados, al país.

La ministra de Turismo Sostenible, Culturas, Folclore y Gastronomía, Cinthya Yañez, destacó que estas obras fortalecerán el destino más emblemático de Bolivia, capacitarán a personal local y diversificarán la oferta turística. El Hotel Boutique Escuela, ubicado en el municipio de Tahua, permitirá formar al personal en atención de alto nivel. Los restaurantes en San Agustín, San Pablo de Lípez y Villazón reflejan la arquitectura y tradiciones locales, incorporando elementos culturales y artesanales que consolidan la identidad del territorio.

Durante su visita, el presidente de la CAF Sergio Díaz-Granados y el presidente Rodrigo Paz visitaron el Hotel Palacio de Sal, uno de los principales atractivos turísticos del Salar, para conocer de cerca los proyectos y ratificar la cooperación financiera y técnica de la CAF en Bolivia.

La ministra subrayó que estas obras permitirán ampliar y diversificar el flujo de visitantes, generar oportunidades para las comunidades locales y posicionar a Bolivia como un destino turístico internacional. La construcción del hotel y los restaurantes se enmarca en la estrategia nacional de turismo sostenible y responde a un plan integral de inversión pública que prioriza la calidad, la identidad cultural y la sostenibilidad.

“Con estos proyectos buscamos que el turismo sea un motor de desarrollo para las familias locales y un ejemplo de cooperación internacional efectiva”, aseguró la ministra durante la presentación de la nueva marca destino Salar de Uyuni y Lagunas de Colores, que simboliza la naturaleza extrema, la biodiversidad única y la riqueza cultural de la región.

Más datos

Por día se registra la llegada de 500 turistas promedio al Salar de Uyuni entre los cuales están personas americanas, europeas, asiáticas y de Oceanía que quedan impactados por visitar el mar blanco que en esta época del año se convierte en un inmenso espejo.

El Salar de Uyuni es uno de los principales destinos turístico de Bolivia, impulsando una parte significativa de los 740 millones de dólares en ingresos por turismo receptivo registrados en 2024. Con más de 106.000 turistas nacionales y extranjeros recibidos en 2025, el sitio dinamiza la economía local del departamento de Potosí. Los tours de un día cuestan aproximadamente $us 50 y los visitantes extranjeros disfrutan de un paisaje único en Bolivia.