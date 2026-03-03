El Gobierno aumenta en 18,12% rentas de jubilados del Senasir

El presidente Rodrigo Paz promulgó el Decreto Supremo 5561, mediante el cual se dispone un incremento del 18,12% para la gestión 2026 en las rentas de los jubilados del Servicio Nacional del Sistema de Reparto (Senasir).

La medida beneficia, en todo el país, a más de 68.000 rentistas y derechohabientes del sistema antiguo de jubilación. El porcentaje aplicado responde a la variación anual de la Unidad de Fomento de Vivienda (UFV), calculada entre el 31 de diciembre de 2024 y el 31 de diciembre de 2025, que fijó el ajuste en 18,12336%.

El decreto establece que el incremento será distribuido de manera inversamente proporcional, con un tope máximo de renta fijado en Bs 7.974,54. En términos prácticos, quienes perciben una renta de Bs 3.991,33 recibirán un aumento de Bs 752,29; mientras que los jubilados con ingresos entre Bs 6.733,80 y Bs 7.974,54 obtendrán un adicional de Bs 283,03.

Respecto al pago retroactivo, la norma señala que “el retroactivo correspondiente a las rentas del mes de enero y febrero del presente año serán incluidos en la planilla del mes de marzo de 2026, que se efectivizará en abril de 2026”.

El Senasir agrupa a quienes realizaron aportes hasta abril de 1997, antes de la implementación del sistema de administradoras de fondos de pensiones (AFP). Posteriormente, en 2025, entró en funcionamiento la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo, que administra el nuevo esquema previsional.