Había alerta de daños a motores por gasolina de mala calidad hace 5 meses

Economía
CORREO DEL SUR
Publicado el 05/03/2026 a las 21h30
El ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, afirmó este jueves en la Cámara de Senadores que desde septiembre de 2025 ya existían advertencias sobre posibles fallas en vehículos vinculadas a la calidad del combustible importado al país.

Durante su informe a los senadores, la autoridad del Gobierno señaló que tuvo acceso a una nota enviada por la Cámara Automotor Boliviana al entonces presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Armin Dorgathen, en la que se reportaban problemas detectados por sus asociados.

“Esta es la prueba del boicot. Ellos ya sabían que había problemas con la gasolina y el equipo de transición no nos lo comunicó. Había funcionarios de YPFB que sabían de este tema y no hicieron nada. Este es un problema que viene del pasado”, sostuvo Medinaceli durante su informe oral.

El ministro explicó que la comunicación también fue remitida a la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH). Según indicó, ambas instituciones respondieron a la organización automotriz señalando que se conformarían “mesas de trabajo” para analizar las observaciones planteadas.

En la sesión, Medinaceli mostró el documento y leyó parte de su contenido, donde se describen los problemas reportados por usuarios y talleres mecánicos.

“En los últimos meses y con base en informes técnicos de mecánicos de nuestros asociados, se ha evidenciado un incremento sostenido y alarmante de quejas de usuarios y talleres especializados, quienes reportan fallos de encendido recurrentes, pérdida de potencia de los motores y daños que obligan al reemplazo de piezas. Estos problemas tienen relación directa con la calidad del combustible que es importado por nuestro país”, señala la carta citada por la autoridad.

El titular de Hidrocarburos y Energías se presentó este jueves ante el Senado para responder a las consultas de legisladores sobre la calidad de los combustibles que se importa y la situación de la empresa estatal YPFB.

