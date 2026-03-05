Senasir: 80% de los rentistas y derechohabientes recibirá un incremento superior a Bs 700

Más del 80% de los rentistas y derechohabientes del Sistema de Reparto accederá a un incremento mensual superior a Bs 700 a partir de abril, informó este miércoles el director general ejecutivo del Servicio Nacional del Sistema de Reparto (Senasir), Alberto Bonadona, según Abi.

En conferencia de prensa, la autoridad explicó que el ajuste corresponde al incremento anual de rentas para la gestión 2026, aprobado en estricto cumplimiento de la normativa vigente. Aclaró que no se trata de una medida discrecional ni coyuntural, sino del ejercicio de una obligación legal del Estado.

El cálculo se efectuó con base en la variación anual de la Unidad de Fomento a la Vivienda (UFV), registrada entre el 31 de diciembre de 2024 y el 31 de diciembre de 2025, que alcanzó el 18,12336%. Ese porcentaje se aplica a la masa total de rentas de Vejez, Invalidez, Muerte y Riesgo Profesional del Sistema de Reparto.

El incremento incorpora un criterio de distribución inversamente proporcional, orientado a garantizar justicia social. Esto significa que las rentas más bajas reciben un mayor porcentaje de aumento, priorizando a los sectores más vulnerables, mientras que el porcentaje disminuye progresivamente a medida que la renta es mayor.

En ese marco, los incrementos mensuales oscilan de Bs 755 para quienes perciben las rentas más bajas a Bs 283 para quienes reciben los montos más altos. Además, se mantiene un tope máximo de renta de Bs 7.974,54.