Senasir: 80% de los rentistas y derechohabientes recibirá un incremento superior a Bs 700

Economía
Redacción Central
Publicado el 05/03/2026 a las 8h50
ESCUCHA LA NOTICIA

Más del 80% de los rentistas y derechohabientes del Sistema de Reparto accederá a un incremento mensual superior a Bs 700 a partir de abril, informó este miércoles el director general ejecutivo del Servicio Nacional del Sistema de Reparto (Senasir), Alberto Bonadona, según Abi.

En conferencia de prensa, la autoridad explicó que el ajuste corresponde al incremento anual de rentas para la gestión 2026, aprobado en estricto cumplimiento de la normativa vigente. Aclaró que no se trata de una medida discrecional ni coyuntural, sino del ejercicio de una obligación legal del Estado.

El cálculo se efectuó con base en la variación anual de la Unidad de Fomento a la Vivienda (UFV), registrada entre el 31 de diciembre de 2024 y el 31 de diciembre de 2025, que alcanzó el 18,12336%. Ese porcentaje se aplica a la masa total de rentas de Vejez, Invalidez, Muerte y Riesgo Profesional del Sistema de Reparto.

El incremento incorpora un criterio de distribución inversamente proporcional, orientado a garantizar justicia social. Esto significa que las rentas más bajas reciben un mayor porcentaje de aumento, priorizando a los sectores más vulnerables, mientras que el porcentaje disminuye progresivamente a medida que la renta es mayor.

En ese marco, los incrementos mensuales oscilan de Bs 755 para quienes perciben las rentas más bajas a Bs 283 para quienes reciben los montos más altos. Además, se mantiene un tope máximo de renta de Bs 7.974,54. 

Sobre el mismo tema
Tus comentarios

Lo más leído

1
Israel ataca a Teherán y Beirut; Irán promete una “destrucción completa”
2
Always Ready y Bolívar, en la primera final de la Copa de Verano, en El Alto
3
Ministro de Hidrocarburos rendirá informe oral en el Senado sobre calidad de la gasolina
4
BID respaldará al país con $us 500 millones para fortalecer la protección social
5
Lupo garantiza funcionamiento de la ALP tras reunión “cordial” con Lara

Lo más compartido

1
Hallan sin vida a cinco niños y a su madre en Sacaba
2
Lara se reúne con Lupo horas después de denunciar que se queda sin personal en la Vicepresidencia
3
Tragedia en Sacaba cobra seis vidas y muestra la difícil existencia de una familia
4
Selena Gomez sorprende a sus fans con el misterioso “Secret Friends” en Instagram
5
Tras cuatro días: la guerra se extiende por Oriente Próximo

Más en Economía

05/03/2026
Ministro de Hidrocarburos rendirá informe oral en el Senado sobre calidad de la gasolina
El ministro de Hidrocarburos y Energías, Mauricio Medinaceli, brindará este jueves un informe oral ante el pleno de la Cámara de Senadores sobre la calidad de...
Ver más
05/03/2026
Supermercados de Emapa aceptan pagos con billetes de la Serie B revisados por los verificadores del BCB
Los supermercados y tiendas de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) aceptan pagos con billetes de Bs 10, Bs 20 y Bs 50 de la Serie B,...
Ver más
A cinco días del accidente aéreo del avión Hércules en El Alto, persiste el rechazo de la población a los billetes de la serie B y ha preferido no hacerlos circular.
Ver más
05/03/2026
Persiste rechazo a billetes de la serie B; otros migran al QR para poder vender
Los gobernadores del Beni y del estado de Rondonia, Brasil, esperan en Rurrenabaque a sus colegas de 4 departamentos bolivianos, y empresarios de Chile y Perú.
Ver más
04/03/2026
Beni impulsa Corredor Bioceánico Central Andino
BancoSol ocupa el primer lugar en el Ranking CAMEL de Bancos de Bolivia 2025, consolidando una década continua de liderazgo en solidez y solvencia financiera en el país.
Ver más
04/03/2026
BancoSol se consolida como el banco más sólido del país según el Ranking CAMEL 2025
El Instituto Nacional de Estadística (INE) informó que la inflación bajó en -0,62% durante febrero de 2026.
Ver más
04/03/2026
El INE reporta que la inflación bajó en -0,62% en febrero de 2026
En Portada
05/03/2026 Seguridad
Gobierno inicia tareas de racionalización y erradicación de cultivos de coca en el Chapare
El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, otras autoridades de Estado y la representación de la Organización de las Naciones Unidas participaron este...
vista
05/03/2026 País
El Trópico se moviliza en vigilias en protección de Evo Morales
Organizaciones sociales del Trópico de Cochabamba se han movilizado este jueves en vigilias en diferentes sectores, con el objetivo de proteger a Evo Morales...
vista
05/03/2026 Economía
Ministro de Hidrocarburos rendirá informe oral en el Senado sobre calidad de la gasolina
El ministro de Hidrocarburos y Energías, Mauricio Medinaceli, brindará este jueves un informe oral ante el pleno de la Cámara de Senadores sobre la calidad de...
vista
05/03/2026 Seguridad
Policía pide devolver billetes del avión siniestrado sin represalias; 30 personas ya lo hicieron
La Policía pidió a la población devolver los billetes del avión siniestrado en El Alto sin temor a represalias. Al menos 30 personas ya lo hicieron de forma...
vista
05/03/2026 País
BID respaldará al país con $us 500 millones para fortalecer la protección social
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) anunció este jueves que respaldará a Bolivia con $us 500 millones para fortalecer el sistema de protección social...
vista
05/03/2026 País
Santa Cruz: Jueza autoriza que Jhonny Fernández ejerza sus funciones desde la cárcel
La jueza Alejandra Menacho autorizó que Jhonny Fernández pueda ejercer sus funciones desde la cárcel de Palmasola, donde cumple detención preventiva por 100...
vista
Actualidad
El ministro de Hidrocarburos y Energías, Mauricio Medinaceli, brindará este jueves un informe oral ante el pleno de la...
Ver más
05/03/2026 Economía
Ministro de Hidrocarburos rendirá informe oral en el Senado sobre calidad de la gasolina
El Gobierno informó la tarde de este jueves que se reprogramó para este viernes el viaje del presidente Rodrigo Paz a...
Ver más
05/03/2026 País
Gobierno reporta "fallas inusuales en el avión presidencial" y anuncia reprogramación de viaje de Paz a EEUU
La jueza Alejandra Menacho autorizó que Jhonny Fernández pueda ejercer sus funciones desde la cárcel de Palmasola,...
Ver más
05/03/2026 País
Santa Cruz: Jueza autoriza que Jhonny Fernández ejerza sus funciones desde la cárcel
El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, otras autoridades de Estado y la representación de la Organización de...
Ver más
05/03/2026 Seguridad
Gobierno inicia tareas de racionalización y erradicación de cultivos de coca en el Chapare
Deportes
Always Ready y Bolívar, los dos equipos de mejor rendimiento en la Copa de Verano, jugarán hoy a las 18.00 el primero...
Ver más
05/03/2026 Fútbol
Always Ready y Bolívar, en la primera final de la Copa de Verano, en El Alto
Blooming se hizo respetar en su casa, aprovechó además la diferencia numérica, y con tres goles en el segundo tiempo...
Ver más
05/03/2026 Fútbol
Blooming se clasifica a la fase de grupos con triunfo ante San Antonio
Aurora presentó a Michael Rangel y Sebastián Altamirano como refuerzos para esta temporada en la que quieren dar que...
Ver más
04/03/2026 Fútbol
Aurora se refuerza con un top colombiano, Rangel, y un talento nacional, Altamirano
Independiente fue más certero en los remates desde los doce pasos, al final ganó por 3-2 a Guabirá y celebró su pase a...
Ver más
04/03/2026 Fútbol
Independiente es más certero en penales y deja en el camino a Guabirá
Doble Click
El escritor portugués Antonio Lobo Antunes ha fallecido a los 83 años de edad, según ha confirmado la editorial Dom...
Ver más
05/03/2026 Cultura
Muere el gran escritor portugués Antonio Lobo Antunes a los 83 años
Del 23 de marzo al 25 de abril se desarrollarán las Jornadas Culturales Plurinacionales, un proceso nacional de diálogo...
Ver más
05/03/2026 Cultura
Las Jornadas Culturales llegan renovadas
En Verona, Italia, durante la última década del siglo XVI, Romeo Montesco y Julieta Capuleto, adolescentes, se enamoran...
Ver más
05/03/2026 Cultura
El 1er concierto de 2026 de la OFC es de amor
La compañia de teatro “Madrastra” retorna a los escenarios protagonizando la obra “Anne” en tres funciones, previstas...
Ver más
04/03/2026 Cultura
Compañía de teatro Madrastra refleja la historia de Anne