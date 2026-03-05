YPFB despacha 2 millones de litros de gasolina aditivada para abastecer Santa Cruz

Economía
Redacción Central
Publicado el 05/03/2026 a las 16h39
Una vez superado el proceso de preparación e incorporación de aditivos en la gasolina, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) despacha desde la madrugada de este jueves, 2 millones de litros de gasolina aditivada, para abastecer con este producto a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, informó Nelson Mendoza Torres, gerente de Comercialización de YPFB, según un reporte de prensa.

La preparación e incorporación de nuevos aditivos en la gasolina, ocasionó una demora en los despachos del producto en la capital cruceña. La autoridad aclaró que existen saldos suficientes del producto y que se cuenta con más de ocho días de autonomía en las plantas de Santa Cruz y el resto del país, por lo que la población no debe preocuparse.

“Luego del ajuste operativo en la logística de abastecimiento, desde las tres de la mañana estamos despachando masivamente la gasolina con un paquete de aditivos que van a dar una solución definitiva al problema de los vehículos”, indicó Sebastián Daroca Oller, vicepresidente Nacional de Operaciones de YPFB.

Agregó que se realizaron ajustes operativos para poder incorporar el primer lote de aditivos a la gasolina. Se realizó un proceso de dosificación, capacitación, programación de lotes, escenario que ha generado una leve demora en el despacho del combustible. “Lamentamos que hayamos tenido esta demora y se haya generado una susceptibilidad de desabastecimiento, no es este el caso; este es un caso puntual de una operación logística”, aclaró.   

Acotó que un grupo de especialistas de la multinacional Intertek realizó en Brasil una formulación especial de un paquete de aditivos adecuado para que YPFB incorpore en la gasolina que comercializa en el mercado interno. “El paquete de aditivos llegó ayer y empezamos operaciones para dosificar tanques y cisternas en la parte operativa”.

