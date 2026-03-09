Ministro de Economía rechaza legalizar billetes de serie B robados

El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, afirmó que el Gobierno no legalizará los billetes que fueron sustraídos del avión siniestrado en El Alto y señaló que la decisión final sobre el asunto queda en manos de la Asamblea Legislativa.

“La discusión está en el (Parlamento). Ellos tendrán que ver cómo proceder, pero nosotros tenemos absolutamente claro que hay ciertos principios que no se pueden violentar. (…) La Asamblea es libre de hacerlo, pero la posición del Ministerio es absolutamente clara: no se puede legalizar lo robado”, dijo en conferencia de prensa.

Sus declaraciones coinciden con las del presidente del Banco Central de Bolivia (BCB), quien también descartó la posibilidad de legalizar estos billetes desde el Ejecutivo y señaló que una decisión en ese sentido solo podría ser adoptada por el Parlamento.

El debate sobre la legalización de estos billetes surgió luego de que en distintos puntos del país la población reportara dificultades para utilizarlos en comercios y en el transporte público.

Por desconfianza, algunos negocios rechazan los billetes de la serie B, pese a que existe una aplicación para verificar su autenticidad.

Espinoza reiteró que los billetes sustraídos del avión siniestrado no tienen validez para circular, ya que fueron obtenidos de manera ilícita.

El ministro aclaró, sin embargo, que los billetes hurtados representan una cantidad muy pequeña en comparación con los billetes de la serie B que fueron puestos en circulación de manera legal.

“Si están en Pando, Beni, Tarija o Santa Cruz, es muy poco probable que les llegue uno de estos billetes sustraídos. Les diría que hagan sus transacciones con tranquilidad”, señaló.

Además, indicó que el sistema financiero cuenta con mecanismos para detectar estos billetes. Explicó que, si ingresan al sistema mediante cajeros automáticos o en ventanillas de entidades financieras, pueden ser identificados, perforados y destruidos.