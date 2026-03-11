Defensor insta al Gobierno a resolver el conflicto de billetes serie B involucrados en siniestro

Redacción Central
Publicado el 11/03/2026 a las 8h47
El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, demandó este martes que el Estado y el Banco Central de Bolivia (BCB) brinden solución al problema de la Serie B de los billetes, puesto que está generando perjuicio e incertidumbre a una “infinidad de personas”.

Explicó que el mismo ha atravesado problemas, por el rechazo que existe a billetes de la Serie B, pese a que sólo están invalidados los del siniestro aéreo. Lamentó que esto afecte en particular a personas de habla indígena o con alguna discapacidad.

Alertó, además, que quienes sufren más son aquellas personas que apenas cuentan con un celular para comunicarse y menos tienen acceso a aplicaciones para verificar la validez de los billetes.

“Corresponde al Estado salir y solucionar este tema, porque no es un problema que lo haya provocado esta población. Es un problema que está en las manos del Estado salir con la solución que corresponde”, manifestó en declaraciones realizadas en El Alto.

Informó también que se ha reunido con el presidente del Banco Central de Bolivia y le ha pedido que “se pueda generar acciones contundentes ciertas, para que la población no resulte perjudicada, incluso se haga una acción informativa para aquellas personas que no tienen acceso a internet, que no tienen la posibilidad de comprarse un celular, que sea un smartphone”, indicó.

El Defensor pidió a las autoridades que analicen este tema desde la perspectiva técnica. 

