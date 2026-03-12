Bolivia reactiva la “quinta libertad aérea” para que aerolíneas extranjeras transporten pasajeros desde el país

Mientras se acelera la modificación de leyes para aplicar una política de cielos abiertos, Bolivia reactivó este jueves la “quinta libertad aérea”, que permite que aerolíneas extranjeras transporten pasajeros desde aeropuertos bolivianos hacia otros destinos internacionales como parte de sus rutas, informó el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora.

Según un reporte de esa cartera de Estado, el Gobierno avanza hacia la política de cielos abiertos, habilitando progresivamente las “nueve libertades del aire”, para lo cual ya se trabaja en la modificación de la normativa aeronáutica del país.

“Ya tenemos habilitada la quinta libertad para los acuerdos bilaterales con otros países”, explicó.



Zamora puso como ejemplo la llegada de aerolíneas argentinas al Aeropuerto Internacional de Viru Viru en Santa Cruz, lo cual da la opción de trasladar pasajeros bolivianos o extranjeros hacia un tercer país dentro de sus rutas internacionales.

Esta decisión permitirá ampliar las opciones de transporte aéreo para los pasajeros, incrementar la competencia entre aerolíneas y facilitar nuevas conexiones internacionales desde Bolivia hacia otros destinos del mundo.

“Esto estaba prohibido porque era parte de un proyecto de proteccionismo a una línea aérea. La política que tiene el presidente Rodrigo Paz es fortalecer la aerolínea estatal para que esté a la altura de la competencia que se viene cuando ya tengamos los cielos abiertos”, remarcó Zamora.

La medida fue reactivada con el objetivo de fortalecer la conectividad aérea del país y ampliar las opciones de transporte internacional.