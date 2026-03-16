Director de Naabol recibe reconocimiento de Asociación de Agregados Policiales
El director general ejecutivo de Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos (NAABOL), Jaime Machicao Roca, recibió un reconocimiento a su labor por parte de la Asociación de Agregados Policiales acreditados en Bolivia, integrada por representantes de distintos países.
La distinción fue entregada en mérito a su colaboración y trabajo conjunto con organismos internacionales en materia de seguridad, así como por el apoyo brindado a iniciativas orientadas a fortalecer la cooperación en este ámbito.
La asociación está conformada por delegados policiales acreditados en Bolivia provenientes de naciones como Paraguay, Canadá, Reino Unido, Estados Unidos, Brasil, Argentina, Chile, España, Ecuador, Perú, Japón y Corea, entre otros. El reconocimiento también resalta las acciones que impulsa NAABOL para reforzar la seguridad y el funcionamiento del sistema aeroportuario en el pa