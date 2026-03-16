Paz anuncia “acuerdo entre los bolivianos” para nueva ley de hidrocarburos

Economía
ERBOL
Publicado el 16/03/2026 a las 18h55
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El presidente Rodrigo Paz planteó este lunes, desde Brasil, que la nueva ley de hidrocarburos sea resultado de un acuerdo entre los bolivianos, en el marco de la presentación de la normativa que impulsa su gobierno.

Señaló que la propuesta apunta a atraer inversiones y reactivar la economía, además de priorizar el desarrollo de las regiones.

“Bolivia está haciendo un cambio de fondo porque va a haber una nueva ley de hidrocarburos y la vamos a presentar a Bolivia para que sea un acuerdo entre los bolivianos”, anunció Paz desde Brasil.

Según el mandatario, la futura ley no estará enfocada en beneficiar al Estado, sino en fortalecer la capacidad productiva del país.

Paz sostuvo que Bolivia necesita asociarse con países y empresas que aporten inversión, tecnología y mercados. En ese marco destacó el potencial de cooperación con Brasil para ampliar la producción energética y abrir nuevas oportunidades de exportación.

 

“Importamos violencia”

El presidente también abordó frente a medios nacionales e internacionales el tema de la seguridad y señaló que Bolivia enfrenta un problema de violencia vinculado a organizaciones criminales extranjeras.

Indicó que el país exporta ilícitos, pero también “importa violencia”, especialmente desde Brasil, lo que –dijo– exige coordinación entre ambos Estados.

En el ámbito regional, planteó que Bolivia debe cambiar su visión sobre el acceso a puertos y aprovechar su posición geográfica.

Además, adelantó que el 23 de marzo dará un mensaje sobre el futuro del país y la relación con el mundo, más allá de la histórica reivindicación marítima.

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