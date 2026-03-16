Procuraduría sugiere a la ABC denunciar irregularidades en doble vía El Sillar

Economía
ABI
Publicado el 16/03/2026 a las 22h24
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El procurador general del Estado, Hugo León La Faye, entregó al presidente de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), Ernesto Farfán, el informe sobre la construcción del tramo central de la doble vía El Sillar, en la carretera Cochabamba-Santa Cruz, y recomendó presentar una denuncia ante el Ministerio Público para investigar presuntas irregularidades en la ejecución del proyecto.

Según el informe, durante la ejecución de la obra se habría modificado el diseño original de la carretera, lo que –de acuerdo con la autoridad– habría derivado en problemas estructurales que afectan su funcionamiento.

“Se ha cambiado el diseño de la carretera, lo que vuelve inviable la construcción que se ha realizado a partir de ese rediseño”, explicó el procurador.

León La Faye también señaló que, pese a que la obra aún presenta observaciones y no fue objeto de una recepción definitiva, la ABC habría realizado el pago total a la empresa constructora china encargada del proyecto.

“Lo que corresponde ahora es que la ABC prepare la denuncia para presentarla a la brevedad posible ante el Ministerio Público. Una vez que sea admitida, la Procuraduría se sumará como parte coadyuvante en el proceso”, indicó.

El procurador recomendó dar celeridad a las investigaciones para que las autoridades judiciales puedan disponer medidas como la anotación preventiva de bienes y la detención de los presuntos implicados.

Asimismo, recordó que el caso de la doble vía El Sillar es uno de los más graves relacionados con infraestructura vial en el país.

“Son 480 millones de dólares en una carretera que presenta problemas que la vuelven intransitable en varios periodos del año”, afirmó.

La autoridad anticipó que la Procuraduría acompañará las investigaciones con el objetivo de esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.

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