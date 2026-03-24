ENDE moderniza el sistema eléctrico de Cochabamba con fibra óptica

ENDE Transmisión, filial de ENDE Corporación, concluyó con éxito el tendido de fibra óptica OPGW (Optical Ground Wire o cable de tierra óptico) en líneas eléctricas del departamento de Cochabamba, que interconectan las centrales hidroeléctricas San José, Santa Isabel, Corani y Arocagua con el Sistema Interconectado Nacional (SIN). Este proyecto constituye un avance estratégico en la modernización de la infraestructura eléctrica y de comunicaciones del país, al permitir una supervisión y operación más eficiente de las líneas de transmisión.

La fibra óptica OPGW tiene un papel fundamental en el control y la seguridad de la red eléctrica, porque permite que los sistemas de protección detecten fallas en tiempo real y desconecten únicamente las secciones afectadas, mejora la coordinación entre subestaciones y generadores, y facilita la transmisión de datos de operación, telemetría y control SCADA entre las centrales hidroeléctricas y el SIN. Aunque no transporta electricidad, la fibra garantiza que la energía fluya, previniendo fallas.

Con la incorporación de la fibra óptica OPGW se aumenta la rapidez y precisión en la detección de fallas, reduciendo riesgos y mejorando la seguridad del suministro eléctrico. La nueva infraestructura incluye enlaces de comunicaciones que permiten transmitir datos de manera rápida entre las subestaciones y los centros de control de La Maica y Valle Hermoso. Además, la fibra óptica OPGW crea un camino de respaldo desde la subestación San José hacia Cochabamba, asegurando que la información viaje sin interrupciones incluso si ocurre algún imprevisto, y fortaleciendo la resistencia de toda la red eléctrica nacional.

Las líneas estratégicas del sistema eléctrico de Cochabamba, ahora, pueden monitorearse y controlarse en tiempo real gracias a la nueva infraestructura de fibra óptica. Con este avance, ENDE Transmisión no solo moderniza la infraestructura eléctrica, sino que también construye un sistema más inteligente y preparado para acompañar el crecimiento del país en los próximos años.