S&P mejora la calificación crediticia de Bolivia

Economía
URGENTE y ABI
Publicado el 24/03/2026 a las 21h08
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Este martes se conoció que la calificadora de riesgo Standard & Poor's Global Ratings elevó la calificación de Bolivia de CCC- a CCC+, con perspectiva estable.

El reporte difundido por la firma señala que se mejoró la calificación crediticia soberana a largo plazo del país y añade que "la perspectiva estable refleja la reducción en los pagos del servicio de la deuda, equilibrada con débiles perfiles externo, monetario y fiscal".

Ante ello, el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, destacó que se trata de una señal importante para la economía nacional. "Hoy recibimos una señal relevante. S&P mejoró la calificación de riesgo de Bolivia en dos niveles, de CCC- a CCC+, y cambió la perspectiva a estable", afirmó.

Según la calificadora, la mejora se produce después de que el Gobierno del presidente Rodrigo Paz adoptara medidas destinadas a corregir los desequilibrios económicos, entre ellas la eliminación de la subvención a los combustibles. En ese sentido, Espinoza sostuvo que las decisiones asumidas por la actual administración "empiezan a ser reconocidas".

"No es un dato menor. Este avance de dos escalones nos deja a un solo nivel de la categoría B y refleja que las medidas que estamos tomando para ordenar la economía, reducir desequilibrios y recuperar la confianza empiezan a ser reconocidas internacionalmente", remarcó.

Asimismo, Standard & Poor's indicó que la calificación crediticia de Bolivia podría mejorar en los próximos 12 meses si se mantiene la continuidad de las políticas orientadas a fortalecer la liquidez externa del país.

El ministro también recordó que, días atrás, la calificadora Moody's elevó la nota de riesgo soberano de Bolivia.

"Queda mucho por hacer, pero esta noticia confirma que Bolivia está en la dirección correcta. Seguimos trabajando con seriedad para recuperar la estabilidad y construir más oportunidades para los bolivianos", concluyó la autoridad gubernamental.

 

La calificación crediticia de S&P y qué significa para Bolivia

 

La agencia internacional S&P Global Ratings elevó el lunes la calificación crediticia de Bolivia de CCC- a CCC+ con perspectiva estable, tras evidenciar la reducción en los pagos del servicio de la deuda. El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, explicó los alcances de esta mejora y su impacto en la economía nacional.

 

¿Qué es S&P Global Ratings?

S&P Global Ratings es una agencia internacional que evalúa la solvencia de gobiernos, empresas y deuda, indicando el nivel de confianza que los inversionistas tienen sobre la capacidad de pago de un país o entidad.

 

¿Qué significa la nueva calificación para Bolivia?

La elevación de CCC- a CCC+ indica un aumento en la confianza internacional hacia el país. “Esto refleja que Bolivia es capaz de atraer inversiones, financiamiento, generar empleo y fortalecer la actividad económica”, afirmó Espinoza.

 

¿Qué cambió respecto a la perspectiva anterior?

Antes, la calificación tenía perspectiva negativa; ahora es estable. Esto significa mayor previsibilidad en las finanzas públicas y señales de recuperación económica.

 

¿Cuál es la diferencia entre CCC+ y CCC-?

Espinoza explicó que subir dos escalones en la calificación significa que Bolivia es percibida como menos riesgosa por los inversionistas. Una calificación más alta facilita el acceso a financiamiento con mejores condiciones y tasas de interés más bajas.

 

¿Cómo beneficia esto a los ciudadanos?

Una mayor calificación puede traducirse en estabilidad económica: control de la inflación, tipo de cambio previsible y seguridad en los ingresos y el empleo, indicó el ministro.

 

¿Qué medidas del Gobierno influyeron en la decisión de S&P?

El ministro destacó la aprobación del endeudamiento externo, la reducción de pagos de deuda a corto plazo, la implementación de reformas económicas y la estrategia de “derisking” con organismos multilaterales.

 

¿Otras agencias respaldan esta tendencia?

La semana pasada, Moody’s elevó la calificación de Bolivia de Ca a Caa3 y cambió la perspectiva a positiva, reforzando la confianza internacional en la economía nacional.

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