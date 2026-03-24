YPFB y Petrobras asisten a audiencia para demostrar cumplimiento legal de proyecto Domo Oso-X3

En una audiencia pública que se desarrolla en el municipio de Entre Ríos, en el departamento de Tarija, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y Petrobras demuestran al Juez Agroambiental, Clever Osorio, el cumplimiento legal para la realización de la Consulta Pública y la obtención de la licencia ambiental del proyecto exploratorio Domo Oso-X3 (DMO- X3).

Así informó la estatal petrolera este martes mediante un reporte institucional.

Según ese comunicado, durante 2024 y 2025, el proyecto fue socializado en las comunidades del área de influencia y en enero de 2025, en Entre Ríos y la comunidad Saicán, se realizó la Consulta Pública, actos que fueron avalados por una Notaría de fe Pública.

Asimismo, se realizó un Estudio de Impacto Ambiental del área, mismo que fue un requisito legal para la obtención de la Licencia Ambiental.

El proyecto Domo Oso-X3 es considerado uno de los más estratégicos para el desarrollo de Tarija y Bolivia.