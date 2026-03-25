Crece la tensión entre socios de Comteco en vigilia y administrativos

Una jornada de violencia se registró ayer por la mañana en las instalaciones de la cooperativa de telecomunicaciones Comteco, ubicada en El Prado, debido a un enfrentamiento entre los socios que se encuentran en vigilia y los trabajadores administrativos que intentaban ingresar.

Los socios mantienen una vigilia desde hace seis meses exigiendo la atención a sus demandas de parte de los responsables de la cooperativa. Entre sus principales peticiones está la realización de auditorias y la investigación de presuntas irregularidades en la gestión de la telefónica.

Los socios denunciaron que ayer por la mañana se produjo un ingreso violento al lugar de parte de los trabajadores administrativos. “Nos han golpeado, nos han gasificado, hay muchas personas heridas”, afirmó una de las representantes. También indicaron que personas de la tercera edad resultaron afectadas y que los heridos fueron trasladados a hospitales. Los socios anunciaron que continuarán con sus medidas de presión.

La secretaria ejecutiva de trabajadores de Comteco, Ana María Arnez, sostuvo que el conflicto se originó días antes cuando un grupo de socios tomó las instalaciones impidiendo el ingreso del personal. “No nos han dejado trabajar desde el día lunes”, afirmó, señalando que esta situación afecta a cerca de 700 trabajadores.

Además, denunció que también hubo agresiones contra el personal. “Tenemos a nueve compañeros que han sido agredidos ninguna institución puede ser tomada de esa forma”, manifestó y dijo que las decisiones deben enmarcarse en la normativa vigente.

A través de un pronunciamiento, Comteco informó que los trabajadores retomaron las instalaciones con el fin de garantizar la continuidad de los servicios, tras una “toma violenta” registrada el 15 de marzo. La institución también manifestó que durante estos hechos se registraron daños materiales y posibles pérdidas de documentos y bienes.