Choferes paceños levanta su paro tras firmar acuerdo con el Gobierno

Economía
ABI
Publicado el 26/03/2026 a las 16h45
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Tras casi cinco horas de reunión con autoridades del Gobierno y la suscripción de un acuerdo, el sector del transporte de La Paz levantó el paro indefinido que había iniciado este jueves.

"Se garantiza el levantamiento inmediato de todas las medidas de presión de los sectores del autotransporte del departamento y de las ciudades de La Paz y El Alto, conforme al presente acuerdo", informó el ministro de Hidrocarburos y Energías, Mauricio Medinacelli, en conferencia de prensa.

La dirigencia de las federaciones de transportistas aceptó acudir al diálogo convocado por el Gobierno, luego de que el miércoles acatara un paro de 24 horas con bloqueos y, desde las cero horas de este jueves, iniciara un paro indefinido por problemas relacionados con la calidad de la gasolina.

La comisión de autoridades del Gobierno que se reunió con la dirigencia del transporte estuvo conformada por los ministros de Obras Públicas, Mauricio Zamora; de Gobierno, Marco Antonio Oviedo; de Economía, José Gabriel Espinoza; y de Hidrocarburos y Energías.

 

El acuerdo

"Primero: se garantiza gasolina de calidad, para lo cual se creará una comisión con choferes y el Gobierno, que realizará operativos desde este jueves en la planta de Senkata (de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos - YPFB) y en estaciones de servicio, con participación de la parte técnica del Gobierno y representantes del sector", se lee en el acuerdo.

El documento señala también que, en caso de que las estaciones de servicio presenten gasolina desestabilizada, serán precintadas y se iniciará el proceso correspondiente. Asimismo, se conformará una comisión que viajará a Arica (Chile) y Perú para verificar la calidad de la gasolina y el diésel en el punto de origen.

En el segundo punto del acuerdo, "se garantiza el resarcimiento de gastos realizados por concepto de daños al parque automotor, y se establece que los propietarios y/o apoderados podrán iniciar el proceso correspondiente, siendo atendidos de manera inmediata a través de medios digitales y/o documentos físicos en las oficinas gerenciales de YPFB, ubicadas en la calle Bueno, Entre Ríos y el Prado", en la ciudad de La Paz.

Asimismo, se permitirá el resarcimiento para aquellos vehículos que verifiquen daños en más de una ocasión. Una vez validado el proceso, el pago se realizará en un plazo máximo de tres días hábiles.

"Tercero: aquellos choferes que se hubieran acogido al proceso de resarcimiento podrán también acogerse al diferimiento de créditos vigente en el sistema financiero", señala otro punto del acuerdo.

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