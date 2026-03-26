Senado conforma comisión especial para investigar gasolina desestabilizada

El presidente del Senado, Diego Ávila, informó sobre la conformación de una comisión especial que investigará el caso de la gasolina desestabilizada, en medio del conflicto con el transporte.

“Se ha conformado una comisión especial que va a hacer una investigación con todas las prerrogativas y en la profundidad que los miembros vean necesario”, declaró, al señalar que el trabajo será exhaustivo.

Ávila precisó que la comisión tendrá un plazo de tres meses para presentar un informe detallado ante la Cámara de Senadores sobre lo ocurrido con la gasolina “desestabilizada” y los daños ocasionados a vehículos.

El equipo está integrado por legisladores de distintas fuerzas políticas, entre ellos Claudia Mallón, Branko Marinkovic, Cinthya Gutiérrez, Teresa Marca, Víctor Quispe, Rosalba Romero y José Roque.

La decisión se da en medio del paro de choferes en La Paz y El Alto, que exigen compensaciones por daños y denuncian la continuidad en la distribución de combustible en mal estado.