Chóferes verifican la calidad de la gasolina y nuevo lote en la planta de Senkata de El Alto

En el marco del acuerdo suscrito el jueves con el Gobierno, una comisión de chóferes inspecciona este viernes la calidad de la gasolina y el nuevo lote que arribó a la planta de almacenamiento en Senkata (El Alto) de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivia (YPFB).

"Hoy (viernes) estamos viniendo a la inspección. Nosotros no somos profesionales en este entendido, pero sí vamos a pedir que estén presentes ingenieros también que nos puedan explicar", informó el ejecutivo de la Federación de Transporte Chuquiago Marka, Santos Escalante, en contacto con la prensa.

Explicó que la comisión de transportistas también verificará la calidad del nuevo lote de combustible que arribó a la planta de almacenamiento, ubicado en el Distrito 8 de El Alto, y solicitará información de bajo qué certificación llegó y la logística para su despacho.

Asimismo, se les entregará muestras y además se verificará el trabajo dentro de esta planta de la estatal petrolera.

"Va a estar la prensa y va a verificar qué tipo de muestras se está sacando, cómo se está trabajando y bajo esas muestras también tiene que haber una garantía", señaló el dirigente del autotransporte.

El jueves, luego de casi cinco horas de diálogo, autoridades del Gobierno y la dirigencia del transporte de La Paz firmaron un acuerdo para resolver problemas identificados en el suministro de gasolina tras un paro iniciado por el sector.