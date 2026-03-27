Informan que el exministro Montaño solo alcanzó un 45% de ejecución presupuestaria en 10 meses de gestión

El ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Mauricio Zamora, informó que, entre el 1 de enero y el 7 de noviembre de 2025, la gestión del exministro Édgar Montaño solo alcanzó un 45,21% de ejecución presupuestaria. La autoridad lamentó que no se atendieran las necesidades de la ciudadanía "porque se despilfarraron recursos indiscriminadamente".

"Bajo la responsabilidad de Montaño se ejecutó 449.358.221 bolivianos, alcanzando solamente el 45,21%", reveló la autoridad gubernamental durante la Rendición Pública de Cuentas Final 2025 de esa cartera de Estado, según un reporte institucional.

Asimismo, señaló que recibió el Ministerio de Obras Públicas con una ejecución presupuestaria que "no refleja un trabajo serio y ningún tipo de responsabilidad con el pueblo de Bolivia".

En tanto, del 8 de noviembre al 31 de diciembre de 2025, la ejecución en esa cartera fue de Bs 52.806.635, equivalente al 5,31% del presupuesto vigente. "Ese tramo final representa una evolución precisa y ordenada de la gestión pública", destacó Zamora.

"Desde que asumimos el cargo de Ministro de Obras Públicas, el 9 de noviembre nos comprometimos a que vamos a construir una Bolivia moderna e hiper conectada", afirmó y recordó que visitó distintos departamentos para inspeccionar personalmente los proyectos viales, férreos y aéreos.