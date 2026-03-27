Las lluvias provocan deslizamientos y complican la conexión entre Cochabamba y Santa Cruz

Las intensas lluvias continúan causando afectaciones en las carreteras del país, principalmente en las rutas entre oriente y occidentes, donde en las últimas horas se han registrado deslizamientos con la caída de material sobre la plataforma que afecta la transitabilidad de los vehículos, según reporte de Unitel.

Según los reportes de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), tanto la ruta nueva como la antigua entre Cochabamba y Santa Cruz presentaron derrumbes.

Carretera nueva

Personal de la ABC tuvo que intervenir nuevamente en la zona de El Sillar luego de que se presentara nuevos deslizamientos y así poder restablecer la transitabilidad en varios sectores críticos.

“Hemos tomado presencia activa, física, estamos con todo el equipo técnico de la ABC, haciendo un relevamiento de toda la situación que tenemos en la ruta hacia el oriente de nuestro país, específicamente en la zona de Siete Curvas, una zona históricamente sensible y vulnerable a estas épocas de lluvia”, dijo Manuel Torrico, gerente de la ABC en Cochabamba en contacto telefónico con Unitel.

De acuerdo a los datos, las intervenciones se realizaron en los puntos de: Siete Curvas, Naranjitos y Repechón, donde los deslizamientos de mazamorra dificultaron la circulación.

Sin embargo, cabe aclarar que, pese a la situación, la vía se encuentra actualmente habilitada para la circulación vehicular, pero se mantiene presencia permanente de maquinaria pesada y personal técnico en los lugares más vulnerables para prevenir nuevos eventos.

“Hay que incrementar frentes de trabajo para que, tanto al usuario del transporte privado como público, deje de estar tan perjudicado en este sitio, en este lugar”, manifestó.

Desde la ABC anunciaron que se ejecutará un plan de trabajo constante en los próximos días, con el objetivo de consolidar la estabilidad de la vía y garantizar la seguridad de los usuarios que transitan por esta importante ruta que conecta Cochabamba con Santa Cruz.

“El estado de la carretera en este punto, producto de estas lluvias, ha quedado completamente deteriorado, se encuentra con empresas contratistas que están trabajando en el lugar, esos dos sectores se encuentran únicamente transitables a una vía”, dijo.

Afectación en la ruta antigua

Por su parte, desde la ABC, regional Santa Cruz, también informaron la noche del jueves sobre un derrumbe en la carretera antigua, más específicamente en el tramo La Angostura – Samaipata en el sector Petacas.

“Informa a todos los usuarios sobre el cierre total del tramo La Angostura - Samaipata en la carretera a los valles cruceños, debido a constantes derrumbes y caída de rocas en el sector Petacas, ocasionado por las lluvias”, decía el comunicado.

Según los datos, el cierre se iba a realizar desde las 22:00 horas del jueves hasta las 07:00 de este viernes 27 de marzo.