YPFB, ANH y transportistas verificarán la calidad de la gasolina en toda la cadena de suministro

Una comisión conformada por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y la dirigencia del transporte verificará la calidad de la gasolina en toda la cadena de suministro, en el marco del acuerdo suscrito el jueves, informó el vicepresidente de la estatal, Sebastián Roca.

En contacto con Bolivia TV, explicó que la comisión hará una verificación en sitio a la calidad del combustible.

"Esta verificación se va a hacer en los eslabones principales de la cadena de suministro, partiendo desde las plantas de origen desde donde YPFB compra el combustible, siguiendo por las plantas de almacenaje de YPFB y llegando al último eslabón que son las estaciones de servicio", dijo.

Roca señaló que este trabajo es muy importante en particular en el departamento de La Paz y su finalidad es "reconstruir la confianza" en la población de que la gasolina "está llegando en buenas condiciones".

"Los hemos invitado a que verifiquen todos los eslabones de la cadena (de suministro); y en ese sentido, creemos importante que la población se sienta con la confianza de que ya la gasolina está llegando en buenas condiciones", reiteró.

Tras casi cinco horas de reunión con autoridades del Gobierno y la suscripción de un acuerdo, el sector del transporte de La Paz levantó el jueves el paro indefinido que había iniciado esa misma jornada por problemas en la gasolina.