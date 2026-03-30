ABC habilita paso en el tramo La Angostura – Samaipata y pide precaución

Tras el movimiento de maquinaria pesada por deslizamientos, la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) habilitó el paso en el tramo La Angostura – Samaipata, en el departamento de Santa Cruz, y pidió a los conductores respetar la señalización.

Técnicos especializados de la ABC, que intervienen en los sectores afectados de esta ruta, calificaron las precipitaciones como extraordinarias, debido a su prolongada duración, lo que generó afectaciones en la infraestructura vial, especialmente en el sector de La Angostura.

El gerente regional de la ABC en Santa Cruz, Miguel Rojas, señaló que se evidencian conductas inadecuadas por parte de algunos conductores, como el rebase en zonas restringidas, la circulación en doble fila y el incumplimiento de las instrucciones del personal de control, particularmente en el sector Petacas, lo que genera congestión vehicular y riesgos para la seguridad vial.

Asimismo, lamentó el fallecimiento de una persona, en un hecho asociado a la caída de material sobre vehículos detenidos en la vía.

Exhortó a los usuarios de la Red Vial Fundamental (RVF), especialmente a los conductores de vehículos de alto tonelaje, evitar transitar por esta ruta mientras persistan las condiciones adversas, considerando las limitaciones estructurales de la vía.

La ABC, en coordinación con el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, realizan todas las acciones necesarias para restablecer la transitabilidad en el menor tiempo posible, pese a las constantes lluvias registradas en los últimos cinco meses, según un reporte institucional.