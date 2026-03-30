Claudia Cronenbold es la nueva presidenta de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en reemplazo de Yussef Akly. El cambio se produce mientras persiste en el país la polémica por la gasolina desestabilizado que ha dañado vehículos y generado protestas de conductores.

El anuncio fue realizado en conferencia de prensa este lunes por el ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli.

El ministro agradeció a Akly por su labor en una etapa que calificó de difícil y desafiante. “usted fue una pieza fundamental en lograr el abastecimiento de gasolina y diésel desde el primer día de nuestro gobierno”, destacó.

Sobre la nueva presidente de YPFB, Medinaceli indicó que Cronenbold tiene más de 20 años de trayectoria en el sector energético, es ingeniera industrial y tiene una maestria en administración de negocios internacionales, con una formación ejecutiva en Harvard Business School, y prolongada experiencia denaltyos cargos en Petrobras.

Fue la primera mujer en presidir la Cámara Boliviana de Hidrocarburos, además de ocupar cargos en organizaciones internacionales del ramo.

“Entonces tiene amplia experiencia en el sector y estamos seguros de que ella tomará la batuta de la empresa y seguirá con el proyecto liderado por nuestro presidente Paz Pereira”, aseveró Medinaceli.

El ministro anunció también que se harán contratos con más proveedores de gasolina de mayor octanaje, sin modificar el precio de venta.

Además, indicó que se iniciará un proceso de planificación para la limpieza de tanques de todos los surtidores del país, organizando un cronograma que garantice el abastecimiento sin suspenderlo en ninguna zona.

Asimismo, se acelerará la compensación del seguro para todos ciudadanos y transportistas afectados por la gasolina, se acelerará la implementación de equipos de conversión de GNV para transportistas y vehículos particulares.

Finalizó señalando que se aprobará el decreto para permitir la importación de vehículos de diésel de menos de 4.000 cc de cilindrada y se conformará un equipo de supervisión permanente de hidrocarburos.