Minería espera inversiones por $us 1.000 millones, mínima frente a Perú

La inestabilidad del panorama mundial y la fabricación de nuevos equipos tecnológicos disparan los precios de los principales minerales a niveles nunca antes vistos, como el caso de la plata y del oro, que superó los 5.000 dólares por onza troy.

En medio de este escenario, el Gobierno de Rodrigo Paz proyecta inversiones en este sector por alrededor de 1.000 millones de dólares en los próximos dos años, una cifra ínfima en relación a lo que se ha previsto en Perú, donde los recursos fácilmente podrían superar los 64 mil millones de dólares, o los casi 9.000 millones de dólares que se prevé recibir en Chile.

Potencial y ventas actuales

“Hemos identificado una inversión potencial de 1.000 millones de dólares que podría ser efectiva en los próximos dos años”, dijo recientemente a la revista The Northern Miner el ministro de Minería, Marco Antonio Calderón, sin especificar los rubros ni las áreas en las que estarían interesados principalmente los inversores extranjeros.

Mientras tanto, las cifras de las exportaciones de minerales continúan en ascenso, según el reporte del Banco Central de Bolivia (BCB), en 2024 se vendió al mercado externo minerales por valor de 4.478,5 millones de dólares, mientras en 2025, las ventas alcanzaron a 5.624,7 millones de dólares, que representa un incremento de 1.146,2 millones de dólares.

Pero estas cifras están muy lejos de los 51 mil millones de dólares que exportó Chile en 2024, los 48 mil millones de dólares de Perú o los 43 mil millones de dólares que vendió Brasil ese año.

Calderón promete atraer de nuevo a los inversores extranjeros.

“Vamos a trabajar arduamente para brindar seguridad jurídica a los inversores, además de eliminar las trabas administrativas”, sostuvo en medio de las quejas de los empresarios locales quienes observan la lentitud con la que trabajan los legisladores, a cuya consideración deben llegar y llegaron varios proyectos de ley que podrían preparar el escenario propicio para la llegada de recursos que en estos momentos requiere el país.

“Tenemos un gran problema, los ciclos de nacionalización y privatización que han minado la seguridad jurídica”, sostuvo la autoridad a la revista que tiene una trayectoria de más de 100 años y es un referente para los inversores.

Apuntó directamente a la gestión del Movimiento Al Socialismo (MAS), pese a que en la parte final de este proceso político la transnacional Andean Precious Metals compró en 2018 la planta de procesamiento de San Bartolomé a Coeur Mining; o la compra por parte de Santacruz Silver Mining en 2021 de las operaciones mineras bolivianas de Glencore; y el acuerdo de San Cristóbal Mining en 2023 para comprar la mina de zinc San Cristóbal, la más grande del país, a la japonesa Sumitomo.

La nueva autoridad también olvida algo que la revista especializada recuerda, la reactivación de la mina Don Mario, en el departamento de Santa Cruz, por parte de la empresa Orvana Minerals; las actividades de exploración de New Pacific Metals en el yacimiento de cobre en Carangas y el de plata Silver Sand; sin mencionar los trabajos de Eloro Resources en los yacimientos de plata y estaño en la región potosina de Iska Iska.