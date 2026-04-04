Choferes de Oruro anuncian bloqueo de carreteras desde este lunes por ‘mala calidad’ de gasolina

La Federación Departamental de Choferes de Oruro anunció este sábado un paro indefinido con bloqueo de carreteras desde este lunes por el combustible desestabilizado y exigen a las autoridades llegar a la ciudad orureña, según un reporte de Unitel.

“Hemos pedido la presencia (de las autoridades) para resolver este problema, el día de ayer. Lamentablemente no se han hecho presentan, entonces se ratifica la medida del paro indefinido desde el lunes 6 de abril con el cierre total de la carretera a nivel departamental”, indicó el jueves el dirigente del sector, Lucio Méndez, a los medios en Oruro.

Méndez añadió que recibieron una carta para acudir a la La Paz; sin embargo, el sector pide que las autoridades lleguen a Oruro para tratar la demanda.

“El problema no es de la Paz, el problema es en el departamento de Oruro”, añadió el dirigente.